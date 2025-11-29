Λίγες ώρες μετά τη νίκη του στον αγώνα Σπριντ, ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε και την pole position για το γκραν πρι της Formula 1 στο Κατάρ και η υπόθεση-τίτλος παραμένει ανοιχτή.

Με χρόνο 1:19.387 ο οδηγός της McLaren ήταν πιο γρήγορος από όλους και θα ξεκινήσει από την 1η θέση στον αγώνα της Κυριακής (30/11), με τον έτερο διεκδικητή του τίτλου και ομόσταυλο, τον Λάντο Νόρις, να είναι στη 2η. Αναμένεται, επομένως, μεγάλη μάχη καθώς η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει πάρει φωτιά.

Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, από την 4η ο Τζορτζ Ράσελ, από την 5η ο Κίμι Αντονέλι, από την 6η ο Ισάκ Χάντζαρ, από την 7η ο Κάρλος Σάινθ, από την 8η ο Φερνάντο Αλόνσο, από την 9η ο Πιερ Γκασλί και από τη 10η ο Σαρλ Λεκλέρ.

Η μεγάλη απογοήτευση ήταν και πάλι ο Λιούις Χάμιλτον καθώς αποκλείστηκε ξανά στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων και γενικά η πρώτη του σεζόν με τη Ferrari εξελίσσεται σε φιάσκο.