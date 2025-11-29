Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο νικητής του αγώνα Σπριντ στο πλαίσιο του γκραν πρι της Formula 1 στο Κατάρ, με τους Ράσελ και Νόρις να τερματίζουν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, μένοντας έτσι ζωντανός στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η νίκη αποτελούσε μονόδρομο για τον οδηγό της McLaren προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες του για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής και τα έκανε όλα σωστά, με αποτέλεσμα να δει πρώτος την καρό σημαία.

Ο Πιάστρι ήταν στην 1η θέση από την αρχή και το τέλος του αγώνα Σπριντ, με τον Ράσελ να ακολουθεί τερματίζοντας 2ο και τον Νόρις να παίρνει την 3η θέση και να παραμένει μπροστά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, ο Φερστάπεν τερμάτισε στην 4η θέση, ο Τσονόντα στην 5η, ο Αντονέλι στην 6η, ο Αλόνσο στην 7η και ο Σάινθ στην 8η.

Οι κατατακτήριες δοκιμές θα αρχίσουν στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) το Σάββατο (29/11) και ο κανονικός αγώνας είναι την Κυριακή (30/11).