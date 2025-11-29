Η Μπενφίκα ήταν πολύ κοντά σε μεγάλη γκέλα με τη Νασιονάλ Μαδέιρα για τη 12η αγωνιστική της Primeira Liga αλλά στο 95′ ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκεί που έπρεπε και έκανε αυτό που έπρεπε, δίνοντας την εκτός έδρας νίκη με 2-1.

Το παιχνίδι δεν πήγαινε καθόλου καλά για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο καθώς στο 60ο λεπτό δέχθηκε γκολ και έμεινε πίσω με 1-0. Οι Λουζιτανοί προσπαθούσαν, από εκεί και πέρα, να φτάσουν στην ισοφάριση για να κυνηγήσουν στη συνέχεια τη νίκη αλλά τα λεπτά περνούσαν και το 1-0 παρέμενε.

Οι «αετοί» κατάφεραν, τελικά, να κάνουν το 1-1 στο 89′ με τον Πρεστιάνι και στις καθυστερήσεις ήταν μαζικά μπροστά και πίεζαν για το δεύτερο γκολ, το οποίο ήρθε στο 95′: Ο Σέλντερουπ έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά και γύρισε για τον Παυλίδη που σκόραρε από κοντά για το 1-2.

Έτσι, η Μπενφίκα βρίσκεται στο -3 από την πρωτοπόρο Πόρτο, η οποία παίζει την Κυριακή (30/11).