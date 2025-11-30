Έσοδα που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προσδοκά το οικονομικό επιτελείο για το επόμενο έτος, τη στιγμή που πάνω από 1,1 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία από πρόστιμα και καταλογισμούς. Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και οι στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς αναμένεται να εντείνουν την απόδοση των μέτρων.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, τα έσοδα από πρόστιμα και ποινές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 1,131 δισ. ευρώ, με σχεδόν το 80% του ποσού να αφορά παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Τα φορολογικά πρόστιμα εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 870 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, αντανακλώντας τόσο τη βεβαίωση όσο και την επιβολή κυρώσεων για φοροδιαφυγή, απόκρυψη εισοδημάτων, καθυστερημένες δηλώσεις και λοιπές παραβάσεις.

Αναλυτικά, οι εισπράξεις αναμένεται να προέλθουν από:

870 εκατ. ευρώ από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

27 εκατ. ευρώ από τελωνειακές παραβάσεις, εκ των οποίων 18 εκατ. για λαθρεμπόριο, 7 εκατ. για καθυστερήσεις καταβολής και 2 εκατ. για ανακριβείς δηλώσεις.

226 εκατ. ευρώ από λοιπά πρόστιμα, στα οποία εντάσσονται πρόστιμα για αυθαίρετα (3 εκατ. ευρώ) και για ελλιπείς θέσεις στάθμευσης (5 εκατ. ευρώ).

17 εκατ. ευρώ από ποινικά δικαστήρια.

10 εκατ. ευρώ από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

6 εκατ. ευρώ από παραβάσεις λιμενικών κανόνων.

43 εκατ. ευρώ από εκπρόθεσμη καταβολή μη φορολογικών εσόδων.

Παράλληλα, έχουν εγγραφεί ποσά που σχετίζονται με το Πράσινο Ταμείο, το Γαλάζιο Ταμείο, καθώς και με καταλογισμούς για αυθαίρετα κτίσματα και πολεοδομικές παραβάσεις.

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο και την ΑΑΔΕ, καθώς τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχιση μόνιμων μειώσεων φόρων. Μετά τα μέτρα των προηγούμενων ετών, όπως η διασύνδεση ταμειακών με POS και η επέκταση του myDATA, που απέδωσαν συνολικά 3,9 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025, για το 2026 προβλέπεται ότι μόνο από δράσεις κατά της φοροδιαφυγής θα εισπραχθούν πάνω από 2,2 δισ. ευρώ.

Οι έλεγχοι θα ενταθούν ειδικά σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, ενώ το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα, θα εξειδικεύει τους στόχους ανά τομέα.

Επιστροφές δαπανών

Σημαντικά έσοδα προβλέπονται και από επιστροφές δαπανών, συνολικού ύψους 568 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα προβλέπονται: