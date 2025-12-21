Εκατοντάδες πολίτες αξιοποίησαν την μεταμεσονύχτια πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης αλλά και έξι λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ το ξημέρωμα της Κυριακής προκειμένου να μετακινηθούν.

Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος επισκέφτηκε τον σταθμό «Αγία Σοφία» του μετρό σε αυτή την πιλοτική 24ωρη λειτουργία του για πρώτη φορά στην πόλη, συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Ελληνικό Μετρό αλλά και τον διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΘ Κώστα Ταγγίρη.

«Ο στόχος είναι να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η επιλογή ώστε να μπορέσουμε μελλοντικά και πάντα αφού διασφαλίσουμε και την κίνηση των υπολοίπων δεκαπέντε συρμών που έρχονται στο Μετρό να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο στον χρόνο που έρχεται», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα αποδώσει το μέτρο καθώς όπως είπε το μετρό Θεσσαλονίκης έχει ένα χαρακτηριστικό, το έχουν αγαπήσει οι νέοι άνθρωποι, η Θεσσαλονίκη είναι “φοιτητούπολη”, είναι μια μέρα που ακόμη βρίσκονται φοιτητές στην πόλη».

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε και στην παράλληλη πιλοτική 24ωρη λειτουργία λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ. «Δοκιμαστικά, πιλοτικά, είναι μέρες γιορτής, είναι μέρες που πρέπει να υποστηρίξουμε και την αγορά. Θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα. Η δράση αυτή συνδυάζεται με αντίστοιχη δράση του ΟΑΣΘ.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μια συνεργασίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των δύο τομέων- του τομέα Υποδομών στον οποίο προΐσταται ο κ. Χρίστος Δήμας (και ο κ. Ταχιάος) και του τομέα Μεταφορών που ο κ. Κυρανάκης. Στον ΟΑΣΘ να μην ξεχνάμε ότι διατέθηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία που ήρθαν στην Ελλάδα, έχουν βελτιωθεί πολύ οι συγκοινωνίες αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας», σημείωσε ο υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι για την κυβέρνηση οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι προτεραιότητα.

Ασφάλεια στις μετακινήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης αναφέρθηκε στην ασφάλεια των μετακινήσεων που εξασφαλίζει αυτό το πιλοτικό μέτρο για πολίτες και εργαζόμενους. «…και τα λεωφορεία είναι σήμερα στις μικρές και μεγάλες συνοικίες της Θεσσαλονίκης και εξυπηρετούν και τους πολίτες που θέλουν και μετά τα μεσάνυχτα να μετακινηθούν, κυρίως οι άνθρωποι που εργάζονται στην εστίαση και τη διασκέδαση, οι νέοι, όλοι όσοι επιθυμούν. Είναι μια πιλοτική εφαρμογή ενός μέτρου που παρέχει ασφάλεια στις μετακινήσεις και θα εφαρμοστεί πιλοτικά και στις 27 Δεκεμβρίου». Όπως τόνισε ο κ. Ταγγίρης, ο ΟΑΣΘ μπορεί να προσφέρει ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες. «Η περίοδος που ο ΟΑΣΘ με τα δρομολόγια του προκαλούσε θυμό και οργή, δικαιολογημένα, στους πολίτες ανήκει στο παρελθόν», σημείωσε.

Ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Υποδομών Νίκος Ταχιάος ερωτηθείς για την ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων του μετρό Θεσσαλονίκης ότι η επέκταση είναι πρωτίστως ζήτημα ασφάλειας, σχολίασε ότι «είναι βγαλμένη από τα χειρότερα συνδικαλιστικά αρχεία και μάλιστα με πολύ πολιτικά χαρακτηριστικά» για να συμπληρώσει ότι «ο ανθρώπινος παράγων έχει μειωθεί στον ελάχιστο βαθμό… Θα ήταν καλό να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι προσπαθούν να εκθέσουν ένα μετρό που είναι από τα πιο αξιόπιστα της Ευρώπης, αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις.

Η λειτουργία του στοχεύει κυρίως στην ασφάλεια των νέων και όλων των ανθρώπων που αυτές τις ώρες μπορεί να έχουν πιει κάτι παραπάνω και είναι σημαντικό να γυρίσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους», κατέληξε ο κ. Ταχιάος.

Η 24ωρη πιλοτική λειτουργία θα επαναληφθεί στις 27 Δεκεμβρίου. Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν είναι οι 6, 14, 27 και 32 του ΟΑΣΘ και τις γραμμές 58 και 66 που λειτουργούν από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης/Σερρών ΑΕ.