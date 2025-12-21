Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με το νέο συμβόλαιο να επεκτείνεται έως το καλοκαίρι του 2027.

Όλα δείχνουν ότι το θέμα της επέκτασης θα λήξει αισίως, καθώς οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, αφού το προηγούμενο ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως φυσικό επακόλουθο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, με Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ να αποφασίζουν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Πρόκειται για την τρίτη ανανέωση του Ισπανού προπονητή κατά τη θητεία του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και συνολικά για το τέταρτο συμβόλαιο που υπογράφει με τον σύλλογο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο του 2024 και από τότε έχει καθίσει στον πάγκο σε 97 αναμετρήσεις, με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες. Στο διάστημα αυτό οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του νταμπλ την περασμένη σεζόν, αλλά και του Conference League, που αποτέλεσε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο.