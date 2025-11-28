Η υπόθεση της 18χρονης Ράιαν Αλ Νατζάρ συγκλονίζει την Ολλανδία, καθώς οι αρχές κάνουν λόγο για ένα αποτρόπαιο «έγκλημα τιμής» με φερόμενους δράστες τα ίδια της τα αδέλφια. Η έφηβη είχε εξαφανιστεί στις 22 Μαΐου 2024 από το σπίτι της στο Γιούρε και έξι ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή σε βαλτώδη περιοχή στο Λέλισταντ, περίπου 40 χιλιόμετρα από το Άμστερνταμ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το σώμα της βρέθηκε δεμένο, με τα χέρια της πίσω από την πλάτη, τα πόδια της δεμένα με ταινία και το στόμα της φιμωμένο. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πάλεψε πριν πεθάνει, καθώς κάτω από τα νύχια της βρέθηκε DNA του πατέρα της, Χάλεντ, τον οποίο οι αρχές θεωρούν ηθικό αυτουργό. Ο ίδιος έχει διαφύγει στη Συρία και αναμένεται να δικαστεί ερήμην.

Στο εδώλιο κάθονται οι δύο αδελφοί της, Μοχάμεντ και Μουχανάτ Αλ Νατζάρ, κατηγορούμενοι ότι συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της δολοφονίας. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι νεαροί μετέφεραν την αδελφή τους σε απομονωμένο σημείο και την έριξαν ζωντανή σε βάλτο γνωρίζοντας ότι δεν θα επιβίωνε. Ως κίνητρο αναφέρεται η «δυτική συμπεριφορά» της Ράιαν, η σχέση της με αγόρι και ο φόβος της οικογένειας ότι είχε «ντροπιάσει» το σπίτι.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και επιμένουν ότι ο πατέρας τους έδρασε μόνος. Ο Χάλεντ φέρεται να έστειλε δύο emails σε ολλανδική εφημερίδα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και ισχυριζόμενος ότι οι γιοι του είναι αθώοι. Ωστόσο, η εισαγγελία απορρίπτει τις δηλώσεις του ως απόπειρα παραπλάνησης και θεωρεί ότι ο ίδιος διέταξε τους γιους του να συμμετάσχουν στο σχέδιο δολοφονίας.

Παράλληλα, ερωτήματα προκύπτουν για το πώς η Ράιαν βρέθηκε εκτεθειμένη σε κίνδυνο. Πριν από τον θάνατό της βρισκόταν υπό αστυνομική παρακολούθηση και είχε λάβει κάποια μορφή προστασίας, η οποία όμως τερματίστηκε πριν από την εξαφάνισή της χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα αίτια.

Ο πατέρας της θεωρείται ότι ζει στο βόρειο τμήμα της Συρίας, όπου και έχει ξαναπαντρευτεί. Οι ολλανδικές αρχές δηλώνουν ότι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης από τη Συρία, ενώ το συριακό Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι δεν έχει ποτέ λάβει επίσημο αίτημα συνεργασίας.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα εγκλήματα τιμής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ολλανδικές αρχές, κάθε χρόνο τουλάχιστον πέντε γυναίκες στη χώρα χρειάζονται αυστηρή προστασία λόγω απειλών από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παρόμοιες υποθέσεις έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε Ιταλία, Γερμανία και Σουηδία, με θύματα νεαρές γυναίκες που φέρονται να δολοφονήθηκαν επειδή θεωρήθηκε ότι παραβίασαν τις παραδοσιακές ή θρησκευτικές προσδοκίες των οικογενειών τους.

Η δίκη των δύο αδελφών συνεχίζεται, ενώ ο πατέρας τους παραμένει άφαντος.