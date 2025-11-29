Ο Άρης κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 επί της ΑΕΛ χάρη σε γκολ του Ντούντου στο 99ο λεπτό και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να είναι έξυπνοι και… πιο αλήτες.

Η κατάκτηση των τριών βαθμών αποτελούσε μονόδρομο για τους «κίτρινους» ώστε να πάνε με ηρεμία στα δύο συνεχόμενα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για κύπελλο και πρωτάθλημα, με τον προπονητή τους να ερωτάται αρχικά αν η ομάδα οπισθοχώρησε μετά το 1-0.

«Δεν γυρίσαμε πίσω. Για μένα τα πρώτα τριάντα λεπτά ήταν πολύ καλά. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ψυχολογικά απελευθερωθήκαμε κι αυτό είναι λάθος όταν το κάνεις στο πρώτο ημίχρονο. Φυσικά δεν είχε τελειώσει κάτι και το συζητήσαμε αυτό στ’ αποδυτήρια.

Ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο με καλή νοοτροπία αλλά αυτή η αποβολή που είχε η ΑΕΛ οδήγησε στο να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της με οκτώ ποδοσφαιριστές που περίμεναν το παιχνίδι. Εκεί μας έλειψαν οι παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν ένας εναντίον ενός. Και φυσικά είναι μεγάλο το λάθος που κάναμε στη φάση του πέναλτι. Δεν επιτρέπεται να δώσεις εκεί φάουλ», ήταν η απάντηση του Χιμένεθ, από τον οποίο ζητήθηκε αμέσως μετά να σχολιάσει την αφέλεια της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στη φάση του πέναλτι που έφερε το 1-1 στο 97′.

«Θα πω κάτι που θα φανεί περίεργο. Πολύ κινητό και δεν βγαίνουμε στον δρόμο να παίξουμε. Δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται να μας αιφνιδιάζουν σε μια τέτοια φάση που έχει να κάνει με την εξυπνάδα. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι και πιο πολύ του δρόμου… Να είμαστε πιο αλήτες, με την καλή έννοια».