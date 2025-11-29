Η υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας, η Ρίξι Μονκάδα, καταδίκασε χθες Σάββατο την «παρέμβαση» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκλογική διαδικασία.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν δυο συγκεκριμένες ενέργειες, τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές, που ήταν απολύτως παρεμβατικές», δήλωσε η Μονκάδα, υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης LIBRE, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αμερικανός πρόεδρος παρότρυνε τους πολίτες να ψηφίσουν τον δεξιό επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τον μόνο αληθινό φίλο της ελευθερίας», ενώ ακολούθως ανακοίνωσε ότι θα απονείμει χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι σε κάθειρξη 45 ετών στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ερνάντες διετέλεσε πρόεδρος της Ονδούρας από το 2014 έως το 2022.

Η Μονκάδα τόνισε πως τα μηνύματα του Τραμπ ήταν «προεκλογικές παρεμβάσεις» προς όφελος του υποψηφίου της προτίμησής του. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση περί απονομής χάριτος στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες, τον οποίο η Μονκάδα θεωρεί ως «τον μεγαλύτερο αρχηγό της μαφίας στην Ιστορία της Ονδούρας», η υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης έκανε λόγο για «έγκλημα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλε στην αύξηση της έντασης που χαρακτηρίζει την προεκλογική εκστρατεία σε αυτήν τη χώρα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων – η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων μαστίζεται από τη φτώχεια και τη βία – όπου πάνω από το 1/4 του ΑΕΠ προέρχεται από εμβάσματα Ονδουριανών που έχουν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.

Η Ρίξι Μονκάδα ανέφερε πάντως ότι πιστεύει πως επί του παρόντος υπάρχει καλή σχέση μεταξύ της απερχόμενης προέδρου Σιομάρα Κάστρο και της Ουάσινγκτον.