Ο Ντόναλντ Τραμπ, που συχνά δεν δίσταζε να εμπλέκεται σε πολιτικά ζητήματα άλλων χωρών, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, κάλεσε τους πολίτες της Ονδούρας να στηρίξουν στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής τον δεξιό υποψήφιο Νάσρι Ασφούρα.

Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την αντίπαλό του δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE Ρίξι Μονκάδα, ούτε να «έχει εμπιστοσύνη» στον τρίτο υποψήφιο, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος Σαλβαδόρ Νασράλα.

Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου.