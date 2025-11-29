Επίθεση δέχθηκε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου στο Μουασάκ, στην περιοχή Ταρν-ε-Γκαρόν, όπως ανέφερε το περιβάλλον του στο BFMTV.

Γύρω στις 3:45 μ.μ., ένας 74χρονος άνδρας βγήκε από την ουρά, όρμησε στον Ζορντάν Μπαρντελά και «του πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι».

Αμέσως επενέβη η ομάδα ασφαλείας και ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) δεν τραυματίστηκε, επιβεβαίωσε το κόμμα.

🚨 ALERTE INFO – Jordan Bardella a été agressé ce samedi après-midi lors d’une séance de dédicaces à Moissac.



Samedi après-midi, à Moissac (Tarn-et-Garonne), Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a été victime d’une agression alors qu’il procédait à une séance… pic.twitter.com/y2qxd34TUE — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) November 29, 2025

Μεταφέρθηκε προσωρινά εκτός χώρου για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια επέστρεψε για να συνεχίσει τη συνάντηση με τους αναγνώστες του.

Η ηγεσία του κόμματος συνέδεσε το περιστατικό με την παρουσία περίπου πενήντα διαδηλωτών έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Ο Εθνικός Συναγερμός προχώρησε σε καταγγελίες τόσο για λογαριασμό του Μπαρντελά όσο και στο όνομα του κόμματος.

Το βιβλίο του Μπαρντελά έχει τίτλο: «Τι θέλουν οι Γάλλοι»

Après plusieurs heures de dédicaces, vous êtes toujours aussi nombreux à #Moissac 🙏



Votre confiance nous confère une éminente responsabilité : celle de tout faire pour remettre du bon sens à la tête de l'Etat. pic.twitter.com/Jg17kMUT7E — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 29, 2025

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είναι αριστερός ακτιβιστής, είχε συμμετάσχει σε αντιφασιστική διαδήλωση που διοργανώθηκε στο Moissac νωρίτερα από το συνδικάτο CGT, για να διαμαρτυρηθεί για την επίσκεψη του Μπαρντελά και την παροχή από την πόλη μιας κοινοτικής αίθουσας για την υπογραφή του βιβλίου.