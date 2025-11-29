Σαν σήμερα, πριν από έναν αιώνα, η Ελλάδα αποφασίζει να… μετράει τις φούστες των γυναικών. Με διάταγμα του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται σε όλες τις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα! Κι όταν λέμε κοντή, μη φανταστείτε καμία μίνι. Αν η άκρη του υφάσματος απείχε πάνω από 30 εκατοστά από το έδαφος, τότε η… «δράστιδα» θα συλλαμβανόταν και θα οδηγούνταν στο εδώλιο.

Πώς ξεκίνησε όμως ένας από τους πιο γελοίους νόμους που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα;

Φήμες λένε ότι όλα άρχισαν από την… ζηλιάρα σύζυγο του δικτάτορα.

Ο αστικός μύθος θέλει την Αριάδνη Σκλιά-Σαχτούρη να επισκέπτεται μια μέρα το πρωθυπουργικό γραφείο, όπου συνάντησε μια νεαρή εργαζόμενη που φορούσε φούστα μέχρι το γόνατο.

Έξαλλη από τη ζήλια τα έβαλε με τους αστυνομικούς που «της επιτρέπουν να κυκλοφορεί με τα πόδια της ολόγυμνα, σκανδαλίζοντας τους άνδρες».

Ο δικτάτορας προκειμένου να ηρεμήσει τη σύζυγό του, έδωσε εντολή να δημιουργηθεί μία διάταξη που θα προβλέπει ότι οι γυναίκες που κυκλοφορούν στο δρόμο φορώντας φούστα που απέχει περισσότερα από 30 εκατοστά από το έδαφος θα συλλαμβάνεται:

«Εις τον περιορισμόν τούτον υπάγονται άπασαι αι γυναίκες από του 12ου έτους και άνω. Αι παραβάτιδες θα παραπέμπωνται εις το επ’ αυτοφώρω πταισματοδικείον και συνυπεύθυνοι θα είναι και οι γονείς αυτών».

Έτσι οι αστυνομικοί βάζουν στην άκρη τα γκλοπ και πιάνουν τις μεζούρες.

Η πρώτη γυναίκα που συνελήφθη επ’ αυτού ήταν η Κατίνα Βογιατζή μια 22χρονη κοπέλα καθώς η μεζούρα έδειξε… 38 εκατοστά! Ήταν δηλαδή 8 ολόκληρα εκατοστά κοντύτερη από όσο όριζε ο νόμος! Στη δίκη, η κατηγορούμενη κατέβαζε τη φούστα για να δείχνει μακρύτερη και ένας αστυνομικός την ανέβαζε για να αποδείξει την παράβαση, μέχρι που ο συνήγορός της διαμαρτυρήθηκε προς την έδρα ότι το όργανο της τάξης θώπευε τα πόδια της. Τελικά καταδικάστηκε σε 24ωρη κράτηση και καταβολή των εξόδων της δίκης.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Τόσο από φεμινίστριες, αλλά και από συντηριτικούς που διαμαρτύρονταν πως οι αστυνομικοί άγγιζαν τα πόδια των θυγατέρων ή των συζύγων τους ενώ ορισμένοι άντρες επικαλέστηκαν και τα επιπλέον έξοδα της επιμήκυνσης των ρούχων.

Το μέτρο καταργήθηκε μέσα σε λίγους μήνες όταν πλέον άρχισε να λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις. Ο Πάγκαλος φοβήθηκε πως το καθεστώς του θα γελοιοποιηθεί εντελώς και έτσι έδωσε νέα εντολή στον Ιωάννη Καλυβίτη να τερματίσει άμεσα την εφαρμογή του.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1786: Καταργείται η θανατική ποινή στην Τοσκάνη, για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, από τον Μέγα Δούκα Λεοπόλδο Β’. Η απόφαση, βαθιά επηρεασμένη από τις ιδέες του Διαφωτισμού και τα έργα του Τσέζαρε Μπεκαρία, μετατρέπει το κράτος σε πρωτοπόρο της ανθρωπιστικής μεταρρύθμισης. Αργότερα, ο Λεοπόλδος θα γίνει Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά η Τοσκάνη θα μείνει στην Ιστορία ως το πρώτο σύγχρονο κράτος που απέρριψε θεσμικά την έσχατη των ποινών.

1822: Απελευθερώνεται το Ναύπλιο από τον Στάικο Σταϊκόπουλο, έπειτα από νυχτερινή αιφνιδιαστική έφοδο στο Παλαμήδι την 30ή Νοεμβρίου προς 1η Δεκεμβρίου. Η κατάληψη του φρουρίου ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη απελευθέρωση της πόλης και την καθιέρωσή της ως πρώτης πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης.

1853: Η ναυμαχία της Σινώπης σηματοδοτεί μία από τις πιο καθοριστικές συγκρούσεις πριν από τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Ο ρωσικός στόλος, υπό τον ναύαρχο Πάβελ Ναχίμοφ, επιτίθεται στο οθωμανικό αγκυροβόλιο στη Σινώπη της Μαύρης Θάλασσας και καταστρέφει σχεδόν ολοκληρωτικά τη μοίρα των Οθωμανών. Η συντριπτική ρωσική νίκη προκαλεί διεθνή κατακραυγή για την αγριότητα της επίθεσης και επιταχύνει την απόφαση Βρετανίας και Γαλλίας να παρέμβουν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επίσημη είσοδό τους στον Κριμαϊκό Πόλεμο.

1872: Διεξάγεται στη Γλασκώβη ο πρώτος διεθνής ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας.

1874: Επεισόδια σημειώνονται στην Ελληνική Βουλή, καθώς ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από την κυβέρνηση Βούλγαρη χωρίς τη νόμιμη απαρτία. Είναι τα λεγόμενα «Στηλιτικά». Στις στήλες των εφημερίδων δημοσιεύονται -για διαπόμπευση- τα ονόματα των βουλευτών που στηρίζουν τον Δημήτριο Βούλγαρη.

1925: Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος εκδίδει διάταγμα που απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Το στρίφωμα δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 εκατοστά από το έδαφος, αλλιώς οι παραβάτριες οδηγούνται στο αυτόφωρο. Το μέτρο προκαλεί θυμηδία και αγανάκτηση και γίνεται σύμβολο της αυταρχικής – και συχνά παράλογης – πλευράς του καθεστώτος Πάγκαλου, τροφοδοτώντας για δεκαετίες τον δημόσιο μύθο γύρω από την «πολεμική του κατά της κοντής φούστας».

1954: Ένας μετεωρίτης περνά μέσα από τη στέγη ενός σπιτιού και χτυπά μια γυναίκα που κοιμόταν. Είναι η μοναδική τεκμηριωμένη περίπτωση ανθρώπου που τραυματίστηκε από μετεωρίτη στο δυτικό ημισφαίριο.

1958: Υποβάλλεται στον υπουργό Δημοσίων Έργων, Σόλωνα Γκίκα (κυβέρνηση Καραμανλή), η μελέτη για την κατασκευή του Μετρό των Αθηνών, το οποίο «θα κατασκευαστεί προσεχώς και κατά τμήματα». Το «προσεχώς» σήμαινε 33 χρόνια αργότερα…

1963: Μετά τις διακοινοτικές ταραχές στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος Μακάριος, υποβάλλει στους Τουρκοκυπρίους σειρά προτάσεων για την εξομάλυνση της κατάστασης («13 σημεία»).

1979: Κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία ένα από τα θρυλικά άλμπουμ της ροκ, το «The Wall» των Pink Floyd και πουλάει μέσα σε δύο εβδομάδες 6 εκατομμύρια αντίτυπα.

1979: Ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ γίνεται ο πρώτος προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας, που παρακολουθεί, μετά από μια ολόκληρη χιλιετία, τη θεία λειτουργία σε ναό της ορθόδοξης εκκλησίας, στην Κωνσταντινούπολη.

1981: Για την αντιμετώπιση του νέφους στο κέντρο της Αθήνας, αποφασίζεται η εφαρμογή κλιμακωτού ωραρίου στην αγορά και η εναλλάξ κυκλοφορία των αυτοκινήτων (μονά-ζυγά).

1982: O Μάικλ Τζάκσον κυκλοφορεί το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, το Thriller.

1982: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλο της αθλητικής εφημερίδας «Ο Φίλαθλος».

Γεννήσεις

1874 – Ουίνστον Τσόρτσιλ, Άγγλος πολιτικός και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμβληματική φυσιογνωμία της βρετανικής και παγκόσμιας Ιστορίας. Με ρητορική δεινότητα και ακλόνητη αποφασιστικότητα, ηγήθηκε της αντίστασης απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας για το συγγραφικό του έργο και άφησε πίσω του βαθιά πολιτική και πολιτισμική παρακαταθήκη.

1949 – Βλάσσης Μπονάτσος, Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής, γνωστός για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία και το αντισυμβατικό στυλ. Ξεκίνησε με το ροκ συγκρότημα Πελόμα Μποκιού τη δεκαετία του ’70 και αργότερα ξεχώρισε στο θέατρο και την τηλεόραση, με χαρακτηριστικούς ρόλους αλλά και επιτυχημένες εκπομπές. Υπήρξε πολυσχιδής καλλιτέχνης με ιδιαίτερη απήχηση στο ευρύ κοινό.

1990 – Λευτέρης Πετρούνιας, Έλληνας αθλητής της ενόργανης γυμναστικής, γνωστός ως «άρχοντας των κρίκων». Ολυμπιονίκης στους Αγώνες του Ρίο το 2016 και πολυπρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης, έχει κατακτήσει πλήθος μεταλλίων και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γυμναστές στην ιστορία του αθλήματος. Συμβολίζει την αφοσίωση, την πειθαρχία και την ελληνική αθλητική υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θάνατοι

1900 – Όσκαρ Ουάιλντ, Ιρλανδός συγγραφέας, ποιητής και δραματουργός, γνωστός για το πνευματώδες ύφος, τον αιχμηρό κοινωνικό σχολιασμό και τη λαμπερή προσωπικότητά του. Έγραψε εμβληματικά έργα όπως «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» και «Η σημασία του να είσαι σοβαρός». Η ζωή του σημαδεύτηκε από τη δίωξή του για την ομοφυλοφιλία, που οδήγησε στη φυλάκισή του και στον πρόωρο θάνατό του.

2013 – Πολ Γουόκερ (Paul Walker), Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Μπράιαν Ο’Κόνερ στη σειρά ταινιών «Fast & Furious». Αγαπήθηκε από το κοινό για τη φυσική του παρουσία και το δυναμικό στυλ, ενώ υπήρξε και ακτιβιστής για την προστασία των ωκεανών. Έχασε τραγικά τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος τους θαυμαστές του παγκοσμίως.

2015 – Μηνάς Χατζησάββας, Έλληνας ηθοποιός, με πλούσια και πολυσχιδή παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ξεχώρισε για την ερμηνευτική του ευαισθησία και τη βαθιά καλλιέργειά του, συμμετέχοντας σε κορυφαίες θεατρικές παραγωγές και βραβευμένες ταινίες. Υπήρξε μια από τις πιο αγαπητές και σεβαστές μορφές του ελληνικού καλλιτεχνικού κόσμου.

Ανδρέας, Ανδριάνα, Ανδριανή

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Χημικού Πολέμου

Ημέρα Πόλεων για τη Ζωή