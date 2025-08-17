Στην τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» που αποτελείται από Ευρωπαίους ηγέτες και έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμμετείχε σήμερα, Κυριακή -εκτός των άλλων- και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, ενόψει της αυριανής κρίσιμης συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των συνομιλιών Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για την κοινή ευρωπαϊκή στάση στο πλαίσιο της αυριανής συνόδου, στην οποία θα παραστούν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας υπέρ της άμεσης εκεχειρίας, της ανάγκης για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και της ενεργού συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θέση ότι τα θέματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιβολής τρίτων.

«Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις για το μέλλον της και την επικράτειά της», ήταν η βασική γραμμή που μετέφερε η ελληνική πλευρά.