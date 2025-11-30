Νωρίτερα θα δουν στους λογαριασμούς τους το Δώρο Χριστουγέννων του 2025 οι δικαιούχοι.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι θα δουν το δώρο τους μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η προθεσμία λήγει στις 21 Δεκεμβρίου, αλλά αυτή η μέρα πέφτει Κυριακή.

Σημαντικό είναι ότι η καταβολή γίνεται αποκλειστικά σε χρήμα, με αναφορά ότι πρόκειται για το Δώρο Χριστουγέννων 2025, ενώ απαγορεύεται η καταβολή σε είδος ή η επιστροφή του ποσού.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ο υπολογισμός

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που καταβάλλονται κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης πριν την ημερομηνία αυτή, το ποσό προκύπτει από τις αντίστοιχες αποδοχές κατά την ημέρα αποχώρησης.

Το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται αδιάλειπτα στη διάρκεια αυτής της περιόδου λαμβάνουν ολόκληρο το Δώρο, δηλαδή έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Όσοι δεν εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα δικαιούνται αναλογία του ποσού, ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση, το Δώρο υπολογίζεται ως 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης. Ακόμα και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες λαμβάνουν αναλογικό ποσό.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται οι ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας και τα τριήμερα ασθενείας για τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα. Αντίθετα, δεν προσμετρώνται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας, απεργίας, άδειας άνευ αποδοχών, στρατιωτικής θητείας, συνδικαλιστικής άδειας, καθώς και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσό του Δώρου online ΕΔΩ.

Οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν την 31η Δεκεμβρίου δικαιούνται τμήμα του Δώρου ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται ο κανόνας των 2/25 για κάθε 19 ημέρες απασχόλησης.