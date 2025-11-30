Το κυρίως μενού της 12ης αγωνιστικής της Super League διεξάγεται σήμερα με τους 4 αγώνες που απομένουν και περιλαμβάνει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, αλλά και τους εκτός έδρας δύσκολους αγώνες των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο (21:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες καίγονται για τη νίκη, ώστε να παραμείνουν κοντά στην κορυφή.

Λίγα 24ωρα μετά τη «μάχη» του στο «Καραϊσκάκης» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα του Παναιτωλικού (17:00). Οι «ερυθρόλευκοι» είναι οι πρωτοπόροι του βαθμολογικού πίνακα και θέλουν το «διπλό», για να παραμείνουν στην κορυφή.

Ο δεύτερος της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ, καλείται να ξεπεράσει το «σοκ» της εντός έδρας ισοπαλίας με την Μπραν, παίζοντας στην έδρα του εκπληκτικού -τη φετινή σεζόν- Λεβαδειακού (21 βαθμοί).

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής