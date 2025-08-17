«Η Γερμανία αναλαμβάνει εδώ συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα για την Ουκρανία», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

«Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο μαζί του», τόνισε ο ίδιος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα φτάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα).

Αρχικά, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ’ ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Τη συμμετοχή του καγκελάριου στις αυριανές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο χαιρέτισε και ο ειδικός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμοερτ Ρέτγκεν: «Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαίως θεωρούν εξαιρετικά σημαντική τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι», δήλωσε ο Ρέτγκεν στην «Rheinische Post».

Πηγή: ΑΠΕ