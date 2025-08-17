Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα παραστεί στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στον Λευκό Οίκο, ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Προκειμένου να αποφευχθεί μια ακόμη πιθανή «παγίδα» για τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, στο ίδιο αεροπλάνο θα μπουν ο γερμανός καγκελάριος Μερτς, ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ρούτε, ίσως και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες.

Η επικεφαλής της Κομισιόν είπε επίσης ότι θα καλωσορίσει τον Ζελένσκι στις Βρυξέλλες αργότερα σήμερα και μαζί θα συμμετάσχουν στην έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε συναγερμό καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο ουκρανός πρόεδρος θα βρεθεί ενώπιον ενός τελεσίγραφου όσον αφορά τους όρους ειρήνευσης στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Όλα αυτά, τη στιγμή που ο Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, έχει ήδη μεταφέρει στον Ζελένσκι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να «παγώσουν» οι γραμμές του μετώπου, υπό τον όρο ότι το Κίεβο θα παραχωρούσε ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ – μια κρίσιμη βιομηχανική ζώνη και στρατηγικό στόχο για τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση. Σήμερα η Ρωσία έχει υπό τον έλεγχό της περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των τριών τετάρτων του Ντονέτσκ, περιοχή στην οποία εισέβαλε για πρώτη φορά το 2014.

Ο Πούτιν φέρεται να διεκδικεί ολόκληρο το Ντονμπάς – δηλαδή τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και ζητά από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από τις περιοχές που παραμένουν εκτός ρωσικού ελέγχου.

Αυτή η απαίτηση τέθηκε, σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, στη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας. Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα θα απέσυρε δυνάμεις από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσει» τις γραμμές στο μέτωπο της νότιας Ουκρανίας, στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Συμφωνία χωρίς κατάπαυση του πυρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν πως θα πρέπει να επιδιωχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάπαυσης του πυρός, όπως ζητούσαν το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του. Πρόκειται για διαφοροποίηση σε σχέση με όσα έλεγε πριν από τη σύνοδο, όταν τόνιζε ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένος χωρίς συμφωνία για εκεχειρία.

«Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η άρνηση της Μόσχας να σταματήσει τις επιθέσεις θα καταστήσει δυσκολότερη την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης. «Η παύση των σκοτωμών είναι βασικό στοιχείο για τον τερματισμό του πολέμου», τόνισε σε ανάρτησή του στο X.

