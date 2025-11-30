Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι μια πραγματική επιδημία στον δυτικό κόσμο. Στην Ελλάδα, περίπου το 25% με 30% έχει υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ τα ποσοστά για τους άνδρες ανέρχονται στο 38%.

Η υψηλή πίεση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού, καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής νόσου. Αυτό συμβαίνει επειδή καταστρέφει τις αρτηρίες και κάνει το τοίχωμά τους πιο ευάλωτο στη δημιουργία πλάκας.

Όταν μια αρτηρία που τροφοδοτεί την καρδιά φράξει εντελώς, προκαλείται έμφραγμα. Όταν μπλοκάρει μια αρτηρία που οδηγεί στον εγκέφαλο, προκαλείται εγκεφαλικό.

Τα καλά νέα είναι πως η διατροφή είναι ένας βασικός παράγοντας μείωσης της πίεσης. Αυτό σημαίνει πως με τη σωστή επιλογή τροφίμων και ορισμένες αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορείτε να πετύχετε σημαντικά αποτελέσματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με καρδιολόγους που μίλησαν στο Parade, υπάρχει ένα συγκεκριμένο φρούτο που ξεχωρίζει για την ικανότητά του να ρίχνει την πίεση. Ο λόγος για το ρόδι…

Τα οφέλη του ροδιού

Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Current Pharmaceutical Design έδειξε ότι η κατανάλωση ροδιού ή χυμού ροδιού μειώνει την πίεση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Το ίδιο επιβεβαίωσε και ανάλυση του 2024 που δημοσιεύτηκε στο Phytotherapy Research. Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 22 τυχαιοποιημένες μελέτες, όλες με το ίδιο συμπέρασμα: η κατανάλωση ροδιού συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Τι κάνει λοιπόν το ρόδι τόσο αποτελεσματικό; Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το ρόδι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά που περιορίζουν την οξείδωση της χοληστερίνης. Όταν η χοληστερίνη οξειδώνεται, βλάπτει τα κύτταρα και προκαλεί φλεγμονή. Τα αντιοξειδωτικά του ροδιού προστατεύουν από αυτές τις βλάβες.

Συγκεκριμένα το ρόδι περιέχει πουνικαλγίνες και ανθοκυανίνες. Αυτές οι ουσίες του δίνουν το έντονο χρώμα και τη χαρακτηριστική γεύση του.

Τα εν λόγω αντιοξειδωτικά όχι μόνο εμποδίζουν την οξείδωση της χοληστερίνης αλλά και ενισχύουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ενός μορίου που βοηθά τις αρτηρίες να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται. Αυτό βελτιώνει την κυκλοφορία και μειώνει την πίεση στα τοιχώματα των αγγείων, διατηρώντας τα πιο ελαστικά και λιγότερο επιρρεπή σε βλάβες.

Πόσο ρόδι επιτρέπεται να καταναλώνετε

Αν και το ρόδι και ο χυμός ροδιού μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά, πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο. Διατροφή συστήνει να περιορίζεται η ημερήσια κατανάλωση χυμού ροδιού σε 230 με 340 ml και να υπάρχει συνεννόηση με τον γιατρό. Ο λόγος είναι ότι το ρόδι μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό ορισμένων φαρμάκων, όπως οι στατίνες.

Τι άλλο βοηθά στη μείωση της πίεσης

Πέρα από το ρόδι, καρδιολόγοι και διατροφολόγοι αναφέρουν ότι τα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το κέιλ, είναι εξαιρετικά ωφέλιμα. Περιέχουν νιτρικά, τα οποία ο οργανισμός μετατρέπει σε μονοξείδιο του αζώτου. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη Κ που κατευθύνει το ασβέστιο στα οστά και όχι στις αρτηρίες, μειώνοντας την πιθανότητα σκλήρυνσης.

Παρότι η διατροφή είναι ισχυρό όπλο, δεν αρκεί πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται φάρμακα. Όμως και πάλι, η φαρμακευτική αγωγή λειτουργεί καλύτερα όταν συνοδεύεται από υγιεινή διατροφή.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένας στους τρεις ενήλικες με υψηλή πίεση δεν γνωρίζει ότι την έχει. Η πίεση και η υψηλή χοληστερίνη συχνά δεν γίνονται αισθητές και ο μόνος τρόπος να γνωρίζει κάποιος την κατάσταση της υγείας της καρδιάς του είναι να μετρά συχνά την πίεση, τη χοληστερίνη και το ζάχαρο.

Οπότε κλείστε ένα ραντεβού με τον γιατρό σας και επιστρέφοντας στο σπίτι προμηθευτείτε και μερικά ρόδια.