Σαφή δημοσκοπική άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Marc που δημοσιεύεται σήμερα στο «Πρώτο Θέμα», αποτέλεσμα της αλλαγής ατζέντας που έφεραν οι ενεργειακές εξαγγελίες στο Ζάππειο.

Στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα φτάνει στο 31%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 31,2% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, διατηρώντας προβάδισμα 23,4 μονάδων έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει καθαρή μεταβολή κλίματος. Η ανακοίνωση για την έναρξη γεωτρήσεων, η προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου μεταφοράς LNG προς την Ουκρανία βρίσκουν θετική ανταπόκριση που υπερβαίνει το 50% σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές και κομματικές ομάδες.

Παράλληλα, το δείγμα φαίνεται να υιοθετεί πιο πρακτική στάση σε ζητήματα καθημερινότητας: ένας στους δύο συμφωνεί στον εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί εναλλακτική εξυπηρέτηση. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες κατανέμουν ευθύνες τόσο στις πολιτικές ηγεσίες όσο και σε όσους λάμβαναν παράνομες ή αδικαιολόγητες επιδοτήσεις.

Πάνω κατά 2,7 μονάδες σε σχέση με τις ευρωεκλογές

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 2,7 μονάδες σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο 14%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας κρατά την τρίτη θέση με 10%, παρότι καταγράφει νέα πτώση. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει ελαφρά και βρίσκεται πολύ κοντά στο διψήφιο ποσοστό. Το ΚΚΕ παρουσιάζει περαιτέρω άνοδο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιείται οριακά πάνω από το 7%. Τα κόμματα της Αφροδίτης Λατινοπούλου και το ΜέΡΑ25 διατηρούνται εντός Βουλής, ενώ η Νίκη και τα νεότερα σχήματα της Κεντροαριστεράς κινούνται χαμηλότερα.

«Ψηφίζουν» σταθερότητα

Σημαντικό εύρημα αποτελεί το ότι η κυβέρνηση συγκεντρώνει εμπιστοσύνη 32,1%, ενώ στο δίλημμα «σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή» το 44,5% προτιμά τη σταθερότητα – μια τάση που ενισχύει τη Ν.Δ. σε σενάρια δεύτερων εκλογών. Η στήριξη στη σταθερότητα είναι σχεδόν ίδια σε άνδρες και γυναίκες και σταθερή στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες.

Στους ψηφοφόρους που επιλέγουν τη σταθερότητα περιλαμβάνεται το 79,4% όσων ψήφισαν Ν.Δ. το 2023, το 30% ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ, το 12,3% του ΣΥΡΙΖΑ και το 10,9% του ΚΚΕ. Στους αναποφάσιστους -που μειώθηκαν κατά 2 μονάδες- άλλοτε κυριαρχεί το κεντροδεξιό προφίλ, ενώ παρατηρείται και μικρή άνοδος (1,2 μονάδες) όσων δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Στην ανάλυση ψηφοφορικών προτιμήσεων ανά ιδεολογικό χώρο, η Ν.Δ. παραμένει κυρίαρχη στη Δεξιά και την Κεντροδεξιά με ποσοστά άνω του 54%, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι μονοψήφια. Στο Κέντρο υπάρχει στενή μάχη με το ΠΑΣΟΚ, ενώ στους κεντροαριστερούς προηγείται το ΠΑΣΟΚ, με την Πλεύση στη δεύτερη θέση και τον ΣΥΡΙΖΑ τρίτο. Στην Αριστερά το ΚΚΕ διατηρεί καθαρή πρωτοκαθεδρία με 32,3%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ευκαιρία επανασυσπείρωσης της Κεντροαριστεράς» λόγω Τσίπρα

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης το ενδιαφέρον για νέα πολιτικά σχήματα. Το 26,1% θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανασυσπείρωσης της Κεντροαριστεράς. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το 62,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την ερμηνεία της Marc, αυτό δίνει στον πρώην πρωθυπουργό προοπτικές να βρεθεί στην τρίτη -ή και δεύτερη- θέση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς όμως να απειλεί άμεσα την κυριαρχία της Ν.Δ.

Αποτρεπτική τάση για πιθανό «κόμμα Σαμαρά»

Παράλληλα, το 19,6% του δείγματος θα ήθελε να δει τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στη δημιουργία κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να απέχει από την πολιτική. Το 13,6% επιθυμεί την επιστροφή του στη Ν.Δ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπέρ ενός τέτοιου κόμματος τάσσεται το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 24,2% του ΠΑΣΟΚ, πιθανώς θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μείωνε την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Το 14,4% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του 2023 θα στήριζε κόμμα Σαμαρά — αλλά μεταξύ όσων δηλώνουν σημερινή πρόθεση ψήφου στη Ν.Δ. το ποσοστό πέφτει στο 4,4%. Την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό υποστηρίζει και ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης.