«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το εκπληκτικό κοινό και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μέρος να βρεθώ από εδώ», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο της χθεσινής υπογραφής της συμφωνίας για είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο με μερίδιο 60%, ενώ η Energean διατηρεί συμμετοχή 30% και η HelleniQ Energy 10%.

Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας των εργασιών της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο, «η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας, οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν δείχνουν ότι υπάρχει ουσία και θεμέλιο πίσω από αυτή τη συνεργασία. Είναι ένας συνεχής δεσμός που βασίζεται σε κοινούς στρατηγικούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ πρέπει να παρέχουμε οικονομική ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ενεργειακές πηγές που δεν εμπλέκονται σε γεωπολιτικές εντάσεις. Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό.

Τα τελευταία έξι χρόνια η χώρα μου έχει χαράξει τη δική της πορεία και στην αρχή της πρώτης μου θητείας πήραμε μια στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη όχι μόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς σκοπούς. Επενδύσαμε σε ΑΠΕ και καλύπτουν πάνω από το 50% των ενεργειακών αναγκών μας. Για πρώτη φορά το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγική χώρα ενέργειας».

Ταυτόχρονα, τόνισε, «επενδύσαμε και στο φυσικό αέριο για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια προβλέψιμη πηγή ενέργειας. Φτιάξαμε εργοστάσια και θα φτιάξουμε και άλλα και αυτά δίνουν την ευελιξία που χρειάζεται για όλη τη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Και στο δίκτυό μας η Ελλάδα το 2019 είχε 400 εκατ. επενδύσεις στο φυσικό αέριο. Τώρα είμαστε εν μέσω ενός έργου 6 δισ. για να συνδέσουμε τα νησιά με το δίκτυο της ενδοχώρας.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου, θέλουμε να προωθήσουμε και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για να είμαστε πιο ευέλικτοι. Είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και, εφόσον είμαστε ένας σταθερός πάροχος ενέργειας σε χαμηλή τιμή, θα προχωρήσουμε καλύτερα.

Είναι μια μεγάλη μεταμόρφωση στη χώρα και έχουμε πραγματικά ξεκινήσει πολύ το ερευνητικό μας πρόγραμμα για τα κοιτάσματα υδρογόνου».

«Είμαστε χαρούμενοι», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, «που υπογράψαμε τη συμφωνία γιατί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική αποστολή για γεώτρηση τα τελευταία 40 χρόνια, γιατί ξέρουμε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια. Έχουμε χτίσει έναν ολόκληρο ιστό για την ασφάλεια του φυσικού αερίου, από τη διασύνδεση Ελλάδας και Βουλγαρίας μέχρι το FSRU Αλεξανδρούπολης.

Εγκαινιάσαμε τη διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, έναν νέο σταθμό συμπίεσης στην Κομοτηνή. Έχουμε γίνει ένας αξιόπιστος πάροχος ενέργειας για τη νοτιοδυτική Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο φυσικό αέριο.

Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου και έτσι τη βλέπουν οι ΗΠΑ και χαίρομαι πολύ που το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα. Πήραμε μια ιστορική απόφαση και η απαγόρευση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα μας βοηθήσει να επανασχεδιάσουμε τον ενεργειακό χάρτη της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Δεν μπορεί το φυσικό αέριο να μπαίνει στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, την Τουρκία. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι με τον Κάθετο Διάδρομο. Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «πρέπει να προσπαθήσουμε να εξυγιάνουμε την αγορά ενέργειας. Είναι άδικες οι διαφορές στις τιμές που βλέπουμε στην Ευρώπη. Χρειάζεται μια ενιαία αγορά ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και να την εντάξουμε σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και περισσότερων θέσεων εργασίας. Τώρα περισσότερο από ποτέ η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με τη γεωπολιτική ασφάλεια και την οικονομία.

Αυτή η συνάντηση είναι σημαντική, γιατί συμβολίζει τον δυνατό δεσμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Όταν βλέπω τις αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα, δείχνει ότι η σχέση μας γίνεται ισχυρότερη κάθε χρόνο. Έχουμε πολλά να καταφέρουμε μαζί και αν θέσουμε τους στόχους αυτούς θα τους πετύχουμε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ζάππειο:

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Σταύρο Παπασταύρου και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κρις Ράιτ, Κυριάκος Μητσοτάκης, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κυριάκος Μητσοτάκης, Σταύρος Παπασταύρου και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σημειώνεται πως με μήνυμά του χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος στην ενεργειακή ασφάλεια αλλά και το μέλλον της Ελλάδας, λέγοντας ότι γράφτηκε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας.

Χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακά ασφαλής, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, η συμφωνία αυτή δεν ήρθε αυτόματα, αλλά υπήρξε προεργασία και ήταν αποτέλεσμα επαφών αλλά και διεργασιών όπως και δημιουργίας υποδομών με τον Κάθετο Διάδρομο, ένα έργο αρκετών ετών, να παίρνει σάρκα και οστά με δύο πύλες εισόδου, τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, όπου από εκεί το LNG, όχι μόνο το αμερικανικό, θα φτάνει στις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε μια μεγάλη προσπάθεια για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.