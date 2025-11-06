Σήμερα γράφτηκε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας με τη συμφωνία που επετεύχθη για τους υδρογονάνθρακες στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, ενώ αναμένεται σε λιγότερο από ένα 24ωρο και νέα συμφωνία για το LNG.

Πιο αναλυτικά, η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της πρώτης μέρας των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας), Νταγκ Μπέργκαμ, Περιβάλλοντος – Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τους δρ Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρο για τις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, και Μαθιό Ρήγα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.

Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση της πρώτης μετά από 40 χρόνια ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περιοχή καθώς οι πιθανοί πόροι – όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν προηγηθεί – φθάνουν στα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται να γίνει έως το 2027 τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, στο «οικόπεδο 2» που βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας και τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται 40 χρόνια μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε εντός της ελληνικής επικράτειας και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τις γεωτρήσεις Νηρέας-1 και Ολυμπία-1 στον Θερμαϊκό Κόλπο το 1986. Το οικόπεδο 2 αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης, με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15-18%, ποσοστό που κατατάσσει το εγχείρημα στην κατηγορία «Υψηλού Ρίσκου – Υψηλής Απόδοσης».

Επίσης, με βάση τη συμφωνία, η ExxonMobil αποκτά το 60% της παραχώρησης, ενώ το μερίδιο της Energean περιορίζεται στο 30% (από 75% προηγουμένως) και της Helleniq Energy στο 10% (από 25%).

Εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, θα ακολουθήσουν επενδύσεις της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εγκαταστάσεις άντλησης επεξεργασίας και μεταφορά του αερίου και η ροή του αερίου αναμένεται μετά το 2030.

Μάλιστα, ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η γεώτρηση στο «οικόπεδο 2» αναμένεται να αυξήσει την αξία των κοιτασμάτων στα οικόπεδα του Αιγαίου, κάτι που θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σταύρος Παπασταύρου

«Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι μια ιστορική στιγμή»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας τη συμφωνία, ανέφερε στο μήνυμά του:

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας.

Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.

Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.

Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.

Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.

Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

Έρχεται και νέα συμφωνία για το LNG

Χθες, στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Αλεξανδρούπολης και Ρεβυθούσας.

Σήμερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, είπε ότι η αμερικανική επιλογή της χρήσης της Ελλάδας ως κόμβου για τη μεταφορά και διανομή LNG στον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο από εθνικής σκοπιάς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών και πρόσθεσε ότι δημιούργησε μία μοναδική ευκαιρία την οποία αξιοποίησε άμεσα και αποφασιστικά η ελληνική κυβέρνηση. Ενώ συμπλήρωσε ότι εφεξής η Ελλάδα θα έχει μία ξεχωριστή θέση στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, διότι θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη, κάτι που προσδίδει μεγάλη πολιτική και οικονομική αξία στη χώρα μας.

Αλέξανδρος Εξάρχου

«Η Ελλάδα θα έχει μια ξεχωριστή σημασία τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον κόσμο, γιατί θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη. Κι αυτό έχει τεράστια οικονομική και πολιτική σημασία», είπε χαρακτηριστικά, προαναγγέλοντας ότι μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα «καταστήσουν σαφές τι πάμε να κάνουμε εδώ».

Τα σχέδια για δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για νέα συμφωνία για το LNG και αναμένεται αύξηση της ζήτησης, οι μέτοχοι της Gastrade εμφανίζονται θετικοί στην προώθηση μιας δεύτερης πλωτής πύλης LNG, το «Θράκη FSRU».

Το εκτιμώμενο κόστος είναι περίπου 550-600 εκατομμύρια ευρώ, αλλά για να αξιοποιηθεί το τρέχον «παράθυρο ευκαιρίας», το έργο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2028.

Το έργο δεν απαιτεί κατ’ ανάγκη τη διενέργεια market test, καθώς μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπογραφούν επαρκείς εμπορικές συμφωνίες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πηγές της Gastrade, τους επόμενους μήνες το ενδιαφέρον των δυνητικών χρηστών θα καταδείξει εάν το έργο μπορεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία έσοδα.

Έρχονται και στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

Στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια και ναυπηγεία δρομολογούνται, μέσα από τις επαφές της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, προανήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «έχει δοθεί εντολή από τον πρωθυπουργό να ξεκινήσει η συζήτηση με τους Αμερικανούς ομολόγους μας για το πώς θα ενισχυθούν τα ναυπηγεία και τα λιμάνια, εδώ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να συνδεθούν μεταξύ τους». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών».

«Όποιος κυριαρχεί στη θάλασσα, κυριαρχεί στο εμπόριο και στην ενέργεια» σημείωσε ο κ. Κικίλιας, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης. Επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο παράγοντα στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Κρις Ράιτ και ο Βασίλης Κικίλιας

Επίσης, εξήγησε ότι το LNG αποτελεί το καύσιμο του σήμερα και θα διαμορφώσει την παγκόσμια ενεργειακή πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια, με την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργάζονται για τη μεταφορά του στους συμμάχους μέσω του Ατλαντικού. Στο ίδιο σημείο αναφέρθηκε στις υποδομές, όπως το FSRU, οι ανάστροφοι αγωγοί στην Αλεξανδρούπολη και οι γεωτρήσεις νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι στις συζητήσεις του με τους Αμερικανούς υπουργούς, περιλαμβάνονται τα ναυπηγεία, οι επισκευές και οι νέες ναυπηγήσεις πλοίων, καθώς και επενδύσεις στα λιμάνια και στο εργατικό δυναμικό.