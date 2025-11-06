Η αυξανόμενη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος εξελίσσεται σε βασική οδό τροφοδοσίας της περιοχής με αμερικανικό LNG, ενισχύει τις προοπτικές για την υλοποίηση του έργου «Θράκη FSRU» – της δεύτερης πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου που σχεδιάζει η Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, στην ίδια θαλάσσια ζώνη όπου λειτουργεί ήδη το πρώτο FSRU της εταιρείας.

Η ανάδειξη του Vertical Corridor ως στρατηγικής προτεραιότητας από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των ευρωπαϊκών εισαγωγών αμερικανικού LNG, διαμορφώνει πλέον το έδαφος για τη δημιουργία μιας ακόμη εγχώριας υποδομής υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η προοδευτική παύση λειτουργίας των ανθρακικών μονάδων στις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, σε συνδυασμό με την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο από το 2028, διαμορφώνουν πρόσθετο περιθώριο ζήτησης που υπερβαίνει τα 30 bcm ετησίως. Πρακτικά, οι αγορές που σήμερα καλύπτονται μέσω του TurkStream θα χρειαστεί να αναπληρώσουν έλλειμμα 15-16 bcm, ενώ ακόμα 17 bcm θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία του energypress.gr το 2024 η κατανάλωση στις συγκεκριμένες αγορές διαμορφώθηκε στα 51 bcm, ενώ οι προβλέψεις για το 2030 την ανεβάζουν στα 68 bcm. Για την Ελλάδα, η ετήσια ζήτηση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 7-7,5 bcm, εκ των οποίων περίπου 6-6,5 bcm θα χρειαστεί να καλυφθούν από LNG, δεδομένου ότι στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα αντιστοιχούν περίπου 1 bcm σε αζερικό αέριο μέσω TAP, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντικατασταθούν και οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου που σήμερα ανέρχονται στα 3 bcm ετησίως.

Το κενό που θα καλύψει το «Θράκη FSRU»

Επομένως, παρότι το FSRU Αλεξανδρούπολης και η Ρεβυθούσα διαθέτουν συνολική δυναμικότητα 11,5 bcm, η αυξημένη εσωτερική ζήτηση θα περιορίζει σε μόλις 5-5,5 bcm τον διαθέσιμο όγκο για εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως η εξαγωγική ικανότητα του ΕΣΦΑ, η οποία προβλέπεται να φτάσει τα 8,5 bcm. Συνεπώς, ένα περιθώριο 3-3,5 bcm εξαγωγών θα παραμένει αναξιοποίητο.

Σε αυτό το περιβάλλον, το «Θράκη FSRU», με εκτιμώμενο κόστος 550-600 εκατ. ευρώ, έρχεται να καλύψει το υφιστάμενο κενό. Οι μέτοχοι της Gastrade εμφανίζονται θετικοί στην προώθηση μιας δεύτερης πλωτής πύλης LNG. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί το τρέχον «παράθυρο ευκαιρίας», το έργο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2028.

Το έργο δεν απαιτεί κατ’ ανάγκη τη διενέργεια market test, καθώς μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπογραφούν επαρκείς εμπορικές συμφωνίες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πηγές της Gastrade, τους επόμενους μήνες το ενδιαφέρον των δυνητικών χρηστών θα καταδείξει εάν το έργο μπορεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία έσοδα.

Την ίδια ώρα, το έργο προχωρά και σε αδειοδοτικό επίπεδο, με την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης να αναμένεται σύντομα. Παράλληλα, η Gastrade βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης, διερευνώντας πηγές τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ. Η δυνατότητα αμερικανικής στήριξης αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στις επαφές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της P-TEC.