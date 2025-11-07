Μια κανονική κοσμογονία συντελείται στον ενεργειακό τομέα με τη χώρα μας να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας που δρομολογούν οι ΗΠΑ.

Η χθεσινή ημέρα απέφερε πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την ενεργειακή πολιτική, μετά τη συμφωνία ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα γίνει υπεράκτια γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στη χώρα μας και σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να φανούν τους επόμενους 18 μήνες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, θα ακολουθήσουν επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις άντλησης, επεξεργασίας και μεταφοράς του αερίου και η ροή του αερίου αναμένεται μετά το 2030.

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 9 το πρωί εκεί όπου διαδραματίζονται όλα, στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο.

Στη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος στην ενεργειακή ασφάλεια αλλά και το μέλλον της Ελλάδας αναφέρθηκε με μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι γράφτηκε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας.

Χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακά ασφαλής, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, η συμφωνία αυτή δεν ήρθε αυτόματα αλλά υπήρξε προεργασία και ήταν αποτέλεσμα επαφών αλλά και διεργασιών όπως και δημιουργίας υποδομών με τον κάθετο Διάδρομο, ένα έργο αρκετών ετών, να παίρνει σάρκα και οστά με δύο πύλες εισόδου, τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, όπου από εκεί το LNG, όχι μόνο το αμερικανικό, θα φτάνει στις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε μια μεγάλη προσπάθεια για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει μια συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Τραμπ

Σε πολιτικό επίπεδο, όπως υπογραμμίζουν, οι εξελίξεις αυτές έχουν μεγάλη σημασία και για τα εθνικά θέματα με την προστασία ενός πολύ ισχυρού παράγοντα όπως οι ΗΠΑ.

Και δεν αποκλείεται μάλιστα το επόμενο διάστημα να υπάρξει μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να σφραγιστεί στο ανώτατο υψηλό επίπεδο η νέα σχέση των δυο χωρών στα ενεργειακά.

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η αναθέρμανση της συμφωνίας 3+1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είχε ατονίσει.

Και εδώ, υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ, τρεις χώρες της ανατολικής Μεσογείου ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Στο κοινό ανακοινωθέν, οι τέσσερις κυβερνήσεις επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τη φόρμουλα 3+1 για την προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από «κακόβουλους παράγοντες», όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση, στην οποία επίσης καταδικάζονται οι «προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία».

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε ευρύτερα έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, τόσο σε αυτά που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και σε μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης.

Το επόμενο βήμα θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου θα υπάρξει νέα συνάντηση στην Ουάσιγκτον για αυτή τη συμμαχία.