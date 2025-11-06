Συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60 % στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο με επόμενο βήμα την υλοποίηση – για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια – ερευνητικής γεώτρησης υπεγράφη σήμερα στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC).

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, από τους Dr. John Ardill, αντιπρόεδρο για τις διευθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy και Μαθιό Ρήγα Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.

Η Ελλάδα προχωρά σε μια συμφωνία που μπορεί να επηρεάσει το ενεργειακό της μέλλον, την οικονομία, αλλά και τον γεωπολιτικό της ρόλο στη Μεσόγειο, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο εισέρχεται πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο του – την ερευνητική γεώτρηση, με στόχο τον εντοπισμό ενός μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται 40 χρόνια μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε εντός της ελληνικής επικράτειας και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τις γεωτρήσεις Νηρέας-1 και Ολυμπία-1 στον Θερμαϊκό Κόλπο το 1986. Το Block 2 αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης, με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15-18%, ποσοστό που κατατάσσει το εγχείρημα στην κατηγορία «Υψηλού Ρίσκου – Υψηλής Απόδοσης».

Η δέσμευση για τη γεώτρηση θα πρέπει να ληφθεί έως τον Μάρτιο του 2026, ώστε να υποβληθεί επίσημα αίτημα μετάβασης στη δεύτερη ερευνητική περίοδο. Εφόσον οι αδειοδοτήσεις προχωρήσουν ομαλά, η γεώτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία. Η Ασωπός-1 θα εξετάσει πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος 4.000 μ., με εκτίμηση ότι το κοίτασμα μπορεί να αγγίζει τα 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ExxonMobil 60%, Energean Hellas 30%, HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα 10%. Η Energean παραμένει Διαχειριστής (Operator) κατά την ερευνητική περίοδο, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση της ανάπτυξής του.

Το 2022 αποκτήθηκαν 2.244 τ. χλμ. τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, τα οποία επιβεβαίωσαν ως ωριμότερο στόχο τη δομή «Ασωπός». Η αρχική εκτίμηση για τους πιθανούς πόρους είναι περίπου 7,0 τρισ. κυβικά πόδια ή 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η γεώτρηση θα εξετάσει ένα νέο γεωλογικό παιχνίδι σε μία από τις μεγαλύτερες χαρτογραφημένες δομές στη Μεσόγειο, σε βάθος νερού 850 μ. και συνολικού βάθους 4.000 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το Block 2 παραχωρήθηκε για πρώτη φορά το 2018 στις Total, Edison και ΕΛΠΕ. Το 2021 η Energean απέκτησε το 50% της Total και τον ρόλο του Διαχειριστή, ενώ μέσω εξαγοράς της Edison ανέλαβε επιπλέον 25%. Η HelleniQ Upstream διατήρησε το 25%. Το Block 2 βρίσκεται 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας, εκτείνεται έως τα θαλάσσια όρια Ελλάδας-Ιταλίας, με βάθη νερού από 500 έως 1.500 μ.

Σε συμφωνία με την ΕΔΕΥΕΠ, η Energean αναβάθμισε το πρόγραμμα ερευνών από 2D σε 3D, υπερβαίνοντας σημαντικά την αρχική οικονομική υποχρέωση. Η τρισδιάστατη σεισμογραφική έρευνα του 2022 εκτελέστηκε με αυστηρά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία παρακολουθήθηκαν από εξειδικευμένους παρατηρητές της ΕΔΕΥΕΠ. Η επένδυση αυτή αποδίδει σήμερα κρίσιμα αποτελέσματα, οδηγώντας το Block 2 στο στάδιο της γεώτρησης.

Dr. John Ardill, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας, ExxonMobil: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση και τους εταίρους μας για να αξιολογήσουμε το ερευνητικό δυναμικό του Block 2 με ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Αυτή η σημαντική ερευνητική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές επενδύσεις σε ερευνητικές γεωτρήσεις στο χρονικό πλαίσιο του 2027.»

Μάθιος Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος, Energean Plc: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ελλάδας και την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η συνεργασία με την ExxonMobil στο Block 2 δεν είναι απλώς μια νέα επιχειρηματική συμφωνία. Είναι μια εθνική ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει ενεργειακή ανεξαρτησία, αξιοποιώντας υπεύθυνα τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους της, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Η Energean είναι υπερήφανη που ηγείται αυτής της προσπάθειας, συνδυάζοντας επιστημονική τεχνογνωσία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, μόνο μέσω γεώτρησης θα μάθουμε αν πράγματι υπάρχει φυσικό αέριο στη χώρα μας. Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και το μέλλον των επόμενων γενεών.»

Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, HELLENiQ ENERGY: «Σταδιακά, τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλός μας απέκτησε και αναπτύσσει ένα υποσχόμενο χαρτοφυλάκιο ερευνητικών παραχωρήσεων. Ανάμεσά τους, το Block 2 που είναι ώριμο για ερευνητική γεώτρηση και αυτή η συνεργασία με την ExxonMobil θα βοηθήσει στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξή του. Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως μία από τις νεότερες και υποσχόμενες περιοχές της Ευρώπης για εξερεύνηση και ανάπτυξη υδρογονανθράκων. Αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα θετικό βήμα όχι μόνο για τους εταίρους της κοινοπραξίας, αλλά και για την ελληνική οικονομία.»