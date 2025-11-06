Συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60% στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο με επόμενο βήμα την υλοποίηση -για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια- ερευνητικής γεώτρησης υπεγράφη σήμερα στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC).

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας), Νταγκ Μπέργκαμ, Περιβάλλοντος – Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τους δρ Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρο για τις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, και Μαθιό Ρήγα, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Energean.

«Έχουμε ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την επεκτείνουμε στην Ελλάδα», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Άρντιλ, ο οποίος στάθηκε επίσης στη σημασία της εκμετάλλευσης εγχώριων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους, την ασφάλεια εφοδιασμού, την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Energean δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή της αμερικανικής πολυεθνικής στο «οικόπεδο 2», στο οποίο όπως σημείωσε, «εργαζόμαστε από το 2020 και έχει την προοπτική να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη. Με τη στήριξη των ΗΠΑ θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, είναι καιρός η Ελλάδα να βρει τις δικές της πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο». Προσδιόρισε δε χρονικά τη γεώτρηση στο 2026-2027.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το «οικόπεδο 2» είναι το πιο ώριμο και περνά στην επόμενη φάση εξερεύνησης. Έκανε επίσης λόγο για μεγάλο βήμα τόσο για την Κοινοπραξία, αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά.