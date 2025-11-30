Με βασικά ατού την οικονομική ανάκαμψη και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί αύριο στο Λονδίνο αφήνοντας πίσω του τη συνεχιζόμενη τοξικότητα και ένταση που συστηματικά καλλιεργεί -όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη- η αντιπολίτευση. Εκεί, θα αναδείξει το νέο πρόσωπο της χώρας το οποίο αναγνωρίζουν οι εταίροι μας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία χαρακτήρισε «φανταστική» την επιστροφή της Ελλάδας, αλλά και την υποψηφιότητα του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup, κάτι το οποίο πριν από 10 χρόνια θα φαινόταν άπιαστο όνειρο.

Στο εσωτερικό η κατάσταση είναι ρευστή και με πολλές εντάσεις, καθώς από τη μία η κεντροαριστερά αναζητεί την πυξίδα της και περιμένει τα όσα θα πει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην παρουσίαση του βιβλίου του την προσεχή Τετάρτη, ενώ στο ΠΑΣΟΚ -όπως επισημαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου- ακολουθούν τον λανθασμένο δρόμο των fake news χωρίς να κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση αλλά και εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις.

Ειδικά όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν τις δημοσκοπήσεις και τη μέτρηση του ενδεχόμενου «κόμματος Τσίπρα».

«Στην πολιτική», έλεγαν, «δεν πρέπει να υποτιμούμε ή να υπερτιμούμε κάποιον. Η δική μας επιτυχία ή αποτυχία στις επόμενες εκλογές δεν εξαρτάται από κανέναν αντίπαλο, εξαρτάται από εμάς. Είμαστε κυβέρνηση επτά χρόνια. Ο κόσμος στις εκλογές θα μας αξιολογήσει με βάση το τι είπαμε το 2023 και τι κάναμε μέχρι το 2027 και, βέβαια, τι θέλουμε να κάνουμε από το 2027 μέχρι το 2031».

Αντιμετωπίζουν με σκωπτικό τρόπο το βίντεο Τσίπρα με το οποίο καλούσε και την κυβέρνηση ευχαριστώντας τη στην παρουσίαση του βιβλίου του και παρατηρούν τα εξής: «Πολλοί εξ αυτών που ήταν μέσα στο βίντεο ήταν δικές του επιλογές. Ο υπουργός Οικονομικών του, ο κ. Βαρουφάκης, η πρόεδρος Βουλής, των δικών του ημερών, Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Και διερωτώνται: «Τελικά, ο κ. Τσίπρας αυτοσαρκάζεται ή κάνει πλάκα με τους αντιπάλους του;».

Και τέλος προτρέπουν τον πρώην πρωθυπουργό να καλέσει στην παρουσίαση του βιβλίου του τους προστατευόμενους μάρτυρες τους οποίους αποκαλούσαν ήρωες, και οι λογαριασμοί τους δεσμεύθηκαν προχθές για την υπόθεση Novartis. Θυμίζουν μάλιστα ότι στην «Ιθάκη» δεν ζήτησε συγγνώμη για τη Novartis. Το αντίθετο, είπε ότι, ενώ ήξεραν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο παρατηρούν επίσης ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει να υιοθετεί τον ρόλο όχι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά χρησιμοποιεί -όπως τονίζουν- ψέματα για να κάνει αντιπολίτευση. Θεωρούν ότι εκτέθηκε ανεπανόρθωτα υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει κουμπάρο τον κ. Γιώργο Ξυλούρη, κάτι που αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει.

Αυτό που διερωτώνται είναι αν τελικά τον εκθέτουν οι συνεργάτες του ή αν ο ίδιος σκόπιμα λέει ψέματα στους πολίτες.

Και κλίνουν προς το δεύτερο, καθώς το ίδιο είχε πράξει και με τα «χαμένα βαγόνια» στην τραγωδία των Τεμπών.

«Τώρα, έχουμε τους ανύπαρκτους κουμπάρους», σχολίαζαν χαρακτηριστικά και πρόσθεταν ότι είναι θλιβερό αν συγκρίνεις το σημερινό ΠΑΣΟΚ με εκείνο του Ευάγγελου Βενιζέλου και της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.