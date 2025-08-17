Με επιβολή νέων κυρώσεων στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απείλησε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τη Ρωσία, δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας την πιθανότητα «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό», διευκρίνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη και απλώς συνεχιστεί ο πόλεμος, άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες… δυστυχώς μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλουμε αυτό να συμβεί», τόνισε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή του CBS «Face the Nation».

«Υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης (σ.σ. Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα) που έχουν τη δυναμική για σημαντικές εξελίξεις, που δυναμική για πρόοδο», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι θέματα προς συζήτηση θα περιλαμβάνουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα είπε ότι και «οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ