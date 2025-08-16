Η συνάντηση της Αλάσκας με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν επίκαιρη, και πολύ χρήσιμη, δήλωσε το Σάββατο ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη δήλωσή του μετά τη σύνοδο κορυφής του Άνκορατζ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι συζήτησε τα αίτια της κρίσης στην Ουκρανία με τον Τραμπ. «Οι συνομιλίες στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα ήταν ουσιαστικές και έφεραν τα δύο μέρη πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις» υποστήριξε δε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία σέβεται τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα ήθελε επίσης να επιλύσει την κρίση στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα», συμπλήρωσε, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TACC.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν ότι ο διάλογός τους θα συναντήσει αντίσταση από πολλές δυνάμεις, αλλά υπάρχει βούληση, δήλωσε πηγή του TASS μετά τη σύνοδο κορυφής.