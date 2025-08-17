Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για την κρίσιμη συνάντηση τον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ με μια μεγάλη ομάδα Ευρωπαίων ηγετών και το Sky News αναλύει τους λόγους αυτής της πολυπληθούς αποστολής στην αμερικανική πρωτεύουσα, αλλά και τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη συζήτηση «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι», προσθέτοντας ότι εκείνη «και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες» θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, 17/8/2025

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μέλονε, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Η φιλία του κ. Στουμπ με τον κ. Τραμπ λέγεται ότι ανθίζει από τότε που δέθηκαν μέσω της κοινής αγάπης τους για το γκολφ σε ένα τουρνουά στο Μαρά-α-Λάγκο τον Μάρτιο.

Ο κ. Στουμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ο κ. Τραμπ είναι «ο μόνος που μπορεί να μεσολαβήσει για ειρήνη», λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ο μόνος που φοβάται ο Πούτιν».

Ντόναλντ Τραμπ και Αλεξάντερ Στουμπ είχαν παίξει γκολφ στο Μαρά-α-Λάγκο

Η παρουσία μιας ομάδας ηγετών ίσως αποτελεί προσπάθεια του κ. Ζελένσκι να αποτρέψει μια επανάληψη της γνωστής αντιπαράθεσης στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς τον Φεβρουάριο.

Εκείνη τη φορά, ενώ επρόκειτο να συζητήσουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία και μια συμφωνία για ορυκτά μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, η συνάντηση κατέληξε σε χάος όταν ο κ. Βανς επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο επειδή δεν ήταν αρκετά ευγνώμων για τη βοήθεια των ΗΠΑ -μπροστά στα ΜΜΕ.

Ο κ. Βανς ολοκλήρωσε την παγίδευση του κ. Ζελένσκι, χλευάζοντάς τον επειδή δεν φορούσε κοστούμι, με τον κ. Τραμπ να προσθέτει ότι ο Ουκρανός «δεν έχει τα κατάλληλα χαρτιά μαζί του τώρα».

Η καταστροφική συνάντηση έληξε με τον κ. Ζελένσκι να φεύγει πρόωρα από τον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας αργότερα ότι η ένταση «δεν ήταν καλή για καμία πλευρά».

Ζελένακι, Τραμπ και Βανς από την επεισοδιακή συνάντησή τους τον Φεβρουάριο

Στη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας την Παρασκευή, ο κ. Τραμπ (κυριολεκτικά) άνοιξε κόκκινο χαλί για τον κ. Πούτιν και του επέτρεψε να κάνει βόλτα με την προεδρική λιμουζίνα, γνωστή ως «The Beast».

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται να γίνει δεκτός χωρίς κόκκινο χαλί, χωρίς πτήση αεροσκαφών και χωρίς χειροκροτήματα.

Η ατμόσφαιρα πιθανότατα θα είναι πιο «επαγγελματική», με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο κ. Στουμπ να στηρίζουν τον κ. Ζελένσκι, και η συμμετοχή τους ως διαμεσολαβητών μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί μια επανάληψη της αντιπαράθεσης στο Οβάλ Γραφείο.

Η εντυπωσιακή υποδοχή του Πούτιν από τον Τραμπ και η εγκάρδια χειραψία

Ο κ. Στουμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στην Ουκρανία, ενώ η Φινλανδία, μαζί με άλλες σκανδιναβικές χώρες και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της χώρας.

Η εισβολή του 2022 οδήγησε τη Φινλανδία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία σε μήκος 1.340 χιλιομέτρων (833 μίλια), να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πριν από δύο χρόνια, ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής μη συμμαχίας.

Δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα, ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες -συμπεριλαμβανομένου του Στουμπ- συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη. Μετά τη συζήτηση, ο Φινλανδός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα X: «Εξαιρετική συνάντηση με τον @POTUS και Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του @ZelenskyyUA. Ευθυγραμμισμένες απόψεις και ενότητα. Εργαζόμαστε μαζί για μια κατάπαυση του πυρός και μια βιώσιμη ειρήνη. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας σε κάθε βήμα. Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες μπορεί να είναι καθοριστικές».

Το αν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον κ. Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αναμένεται να επιβεβαιωθεί αργά την Κυριακή, μετά από νέα τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων».

Ο απόστρατος Γάλλος στρατηγός Ντομινίκ Τρενκάν, πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής αποστολής της Γαλλίας στον ΟΗΕ, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «φοβούνται πολύ μήπως επαναληφθεί το σκηνικό στο Οβάλ Γραφείο», και γι’ αυτό θέλουν να στηρίξουν τον κ. Ζελένσκι μέχρι τέλους.

«Είναι ένας αγώνας εξουσίας, και μια στάση ισχύος ίσως λειτουργήσει με τον Τραμπ», πρόσθεσε.



