«Εμφανής αμηχανία» -σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times– επικρατεί στην Ευρώπη αλλά και ανησυχία για τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, με τους Ευρωπαίους να προσπαθούν να οργανωθούν ενόψει της αυριανής συνάντησής τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να ανατρέψουν τις διαφαινόμενες αλλαγές στην αμερικανική στρατηγική.

Όπως εκτιμάται, ο καταλύτης για τη μεταστροφή της Ουάσινγκτον είναι η πεποίθηση ότι ο πόλεμος δι’ αντιπροσώπου στην Ουκρανία αποτελεί χαμένη υπόθεση και πως το καλύτερο θα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποσυρθούν, επισημαίνει το αμερικανικό μέσο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΝΥΤ αναφέρουν: «Ο πρόεδρος Τραμπ διαχώρισε το Σάββατο τη θέση του από την Ουκρανία και τους βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους του μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας το σχέδιο του κ. Πούτιν για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία με βάση την παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών που ελέγχει στη Ρωσία, αντί για την επείγουσα κατάπαυση του πυρός που ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε πριν από τη συνάντηση.

Η παράλειψη των συζητήσεων για την κατάπαυση του πυρός θα δώσει στη Ρωσία πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα, όταν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον κ. Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αυτό αποτελεί απόκλιση από τη στρατηγική που ο κ. Τραμπ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, καθώς και ο κ. Ζελένσκι, είχαν συμφωνήσει πριν από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα».

«Η Ουκρανία προσπαθεί να καταλάβει…»

Το ρεπορτάζ φέρει τον τίτλο: «Η Ουκρανία προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Τραμπ εγκατέλειψε ξαφνικά την ιδέα της κατάπαυσης του πυρός» και υπότιτλο: «Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στη Ουάσινγκτον τη Δευτέρα αναζητώντας απαντήσεις». Οι ΝΥΤ σημειώνουν: «Ωστόσο, παρόλο που η δήλωση του κ. Ζελένσκι υποδήλωνε μια πιθανή οδό προς μια ειρηνευτική συμφωνία μετά από μήνες ουσιαστικά άκαρπων διαπραγματεύσεων, μια δημόσια δήλωση του κ. Τραμπ αργότερα το πρωί του Σαββάτου έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν μια τέτοια πρόταση θα ήταν υπερβολικά ευνοϊκή για τη Ρωσία, ώστε να γίνει αποδεκτή από την Ουκρανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μήνυμα υπέρ μιας άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας, χωρίς να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συμφωνήσει σε αυτή τη γραμμή. Η θέση αυτή σηματοδοτεί ριζική αλλαγή από τις «αρχές» που είχαν συνομολογηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίους, σύμφωνα με τις οποίες οι όροι ειρήνης δεν θα έπρεπε να συζητηθούν χωρίς πρώτα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Αξιωματούχος που έχει γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ – Ζελένσκι δήλωσε πως ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να ζητήσει ξεκάθαρες εξηγήσεις. Το Κίεβο αδυνατεί να αντιληφθεί γιατί ο Τραμπ εγκατέλειψε τόσο αιφνίδια το αίτημα για εκεχειρία ως προϋπόθεση των συνομιλιών. Ο Ζελένσκι, στις δηλώσεις του, κινήθηκε με προσοχή, επιδιώκοντας να μην φανεί ότι συγκρούεται ευθέως με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Προσπάθεια να αποφευχθεί ανοικτή σύγκρουση με τον Τραμπ»

Αντίστοιχα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις δικές τους τοποθετήσεις δεν επανέλαβαν ρητά το αίτημα για κατάπαυση του πυρός, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν, κάτι που δείχνει τουλάχιστον προσπάθεια να αποφευχθεί μια ανοιχτή σύγκρουση με τον Τραμπ. Η επιλογή του τελευταίου να επιδιώξει μια άμεση ειρηνευτική λύση θέτει σε κίνδυνο μια εβδομάδα έντονης διπλωματικής κινητικότητας, κατά την οποία το Κίεβο, με στήριξη από την Ευρώπη, ζητούσε από την Ουάσινγκτον να επιμείνει στην ανάγκη πρώτης κατάπαυσης του πυρός και να μην υποβαθμιστεί η Ουκρανία στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε σοκ σε Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι επανεξέτασαν τις αρχικές τους εκτιμήσεις για τη σύνοδο της Αλάσκας. Ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου, είχε εκφράσει αρχικά ανακούφιση δηλώνοντας ότι «η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν χειρότερη» αν υπήρχε συμφωνία Τραμπ – Πούτιν χωρίς την Ουκρανία. Ωστόσο, μετά την ανάρτηση στο Truth Social, αναθεώρησε λέγοντας: «Στην πραγματικότητα, ο Πούτιν και ο Τραμπ έχουν αρχίσει να μας εξαναγκάζουν να παραδοθούμε».

Παράλληλα, το ερώτημα για το πόσο μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις παραμένει ανοιχτό. Παρότι η πρόσφατη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντονμπάς έχει προσωρινά ανακοπεί, το ρήγμα που δημιούργησαν στις ουκρανικές γραμμές δείχνει την πίεση που αντιμετωπίζουν οι αμυνόμενοι.

Ο πρώην διπλωμάτης της ΕΕ στο Κίεβο, Μπαλάζ Τζαράμπικ, υποστήριξε ότι η υπεροχή της Ρωσίας στο πεδίο συνέβαλε καθοριστικά στη στροφή του Τραμπ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς εκεχειρία. «Το Κίεβο και η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.