Ως «γενικά αποτυχημένη» χαρακτήρισαν εκ του αποτελέσματος τα διεθνή μέσα τη Σύνοδο κορυφής Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, καθώς δεν επετεύχθη οποιαδήποτε συμφωνία ή εκεχειρία για την Ουκρανία, παρά την προβολή της ως ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Πάντως, σχεδόν σύσσωμος ο παγκόσμιος Τύπος θεωρεί πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναδείχθηκε διπλωματικά κερδισμένος από τη συνάντηση.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Financial Times, «η εικόνα της υποδοχής του Πούτιν με κόκκινο χαλί και τιμητικά αγήματα θεωρήθηκε ως χειρονομία αποδοχής και διεθνούς νομιμοποίησης για τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ άφησε ελάχιστα περιθώρια για ένδειξη κριτικής ή αντίστασης».

Ο Guardian στέκεται στην ανάγκη να συμμετέχει η Ουκρανία στη διαδικασία για την εύρεση λύσης επισημαίνοντας: «Η Ευρωπαϊκή ηγεσία τόνισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παρακάμπτεται ή να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς την ίδια, υποστηρίζοντας ότι “η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα βέτο” για πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ή το ΝΑΤΟ, στο μέλλον».

Οι πιο ενδεικτικοί τίτλοι από τα μεγάλα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της ιστορικής συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα:

The New York Times: «Ο Πρόεδρος Τραμπ επιφύλαξε θερμή δημόσια υποδοχή στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τερματίζοντας ουσιαστικά την διπλωματική του απομόνωση»

Politico: «Ο θρίαμβος του Πούτιν στην Αλάσκα»

Bloomberg: «Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έδειξε πόσο μικρή σημασία έχει η Ευρώπη στον κόσμο του Τραμπ».

CNN: «Ο Πούτιν πέτυχε σημαντικές επιτυχίες».

The Washington Post: «Ο Πούτιν κέρδισε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα»

Corriere della sera: «Τραμπ – Πούτιν, τρεις ώρες συνομιλιών, αλλά κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία δεν έρχεται: “Η συμφωνία δεν υπάρχει”. Και ο τσάρος προειδοποιεί την Ευρώπη: “Μην μας εμποδίσετε”.

Οι δύο ηγέτες μιλούν για μεγάλες προόδους (χωρίς να αποκαλύπτουν ποιες) και δηλώνουν αισιόδοξοι, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Έπειτα, ο Τραμπ αποκαλύπτει: “Ο Πούτιν δεν θέλει την κατάπαυση του πυρός, αλλά μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία”. Ο τσάρος επαναλαμβάνει τις “προϋποθέσεις” του, προειδοποιεί τον Ζελένσκι και την Ευρώπη και προσκαλεί τον Τραμπ στη Μόσχα».

Al Jazeera: «Μια μεγάλη νίκη για τον πρόεδρο Πούτιν» στη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ στην Αλάσκα».

Sky News: «Ο Πούτιν ενήργησε σαν να είχε τον έλεγχο και να διηύθυνε την παράσταση».

El País: «Ο Τραμπ τερμάτισε την απομόνωση του Πούτιν χωρίς να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία».