Δύο διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ρόδου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι δονήσεις, παρότι έγιναν σε μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τους, είχαν σχεδόν παρόμοιο μέγεθος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν:

και ισχυρότερη δόνηση σημειώθηκε στις 6 και 20 και είχε 3.5 Ρίχτερ. Η δεύτερη δόνηση ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα, στις 6 και 26, με μέγεθος 3.4 Ρίχτερ.

Και οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 10.0 χιλιομέτρων.

Η περιοχή της Ρόδου βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ενεργό τεκτονικό περιβάλλον, με τους σεισμούς να αποτελούν συχνό φαινόμενο.

