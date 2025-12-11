Σε 50 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε μια γυναίκα από το Τέξας για τη δολοφονία της γειτόνισσάς της, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινότητα. Η 54χρονη Σίνθια Έλεν Μινγκ εισέβαλε στο σπίτι της 45χρονης Άντζι Μελίσα Μουρ στο Lacy Lakeview, τη σκότωσε και ισχυρίστηκε ότι της ήπιε το αίμα.

Η οικογένεια του θύματος την αποκάλεσε «μαριονέτα του Σατανά», ενώ η ίδια προσπάθησε να εξηγήσει τις πράξεις της λέγοντας ότι πανικοβλήθηκε αφότου έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα στο σπίτι της λίγο πριν το συμβάν.

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η Μινγκ δήλωσε ότι το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι να παθαίνει ηλεκτροπληξία από ένα φωτιστικό.

Μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, η Μινγκ φέρεται να είπε στο προσωπικό ότι εισέβαλε στο σπίτι της Μουρ μέσα από ένα παράθυρο, τη σκότωσε και «της ήπιε το αίμα της».

Το τρομακτικό θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της Μουρ λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 2022, γιατί «κάποιος προσπαθούσε να μπει από ένα παράθυρο».

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν τη Μινγκ «εντελώς γυμνή» και καλυμμένη με αίμα.

Η Μινγκ προσπάθησε να διαφύγει, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να χρησιμοποιήσουν ηλεκτροσόκ (taser), το οποίο όμως αποδείχθηκε αναποτελεσματικό. Τελικά, ένας αστυνομικός κατάφερε να τη συλλάβει, ενώ άλλοι εισήλθαν στο σπίτι της Μουρ και τη βρήκαν νεκρή, «ξαπλωμένη σε μια μεγάλη λίμνη αίματος».

Η Μινγκ είπε στην αστυνομία ότι αφού εισέβαλε στο σπίτι, πήρε το όπλο από τα χέρια του θύματος και την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Η Μινγκ υποστήριξε ότι διέπραξε το έγκλημα επειδή η Μουρ «σκότωσε το σκύλο της».

Η «μαριονέτα του Σατανά»

Η Μινγκ που αρχικά δήλωσε αθώα λόγω ψυχικής νόσου, στη συνέχεια παραδέχτηκε την ενοχή της για να πετύχει μειώσει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Η Daily Mail αναφέρει πως ιστορικό ψυχικής υγείας της Μινγκ είναι εκτενές. Μάλιστα τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν προηγούμενες διαγνώσεις, όπως οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ιστορική διαταραχή προσωπικότητας και σχιζοσυναισθηματική διαταραχή τύπου διπολικής.

Η οικογένεια του θύματος περιέγραψε τη Μουρ ως αγαπημένη μητέρα με έναν 16χρονο γιο, η ζωή του οποίου καταστράφηκε από τη δολοφονία.

Η Μινγκ θα είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους σε 25 χρόνια, ωστόσο οι εισαγγελείς εκτίμησαν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να βγει ποτέ από τη φυλακή.