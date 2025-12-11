Την απώλεια της Μαρίας Σαράντη, συζύγου του ιδρυτή της Ακρίτας Α.Ε. Αθανασίου Σαράντη και μητέρας της νυν προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Λουκίας Σαράντη, γνωστοποίησε η εταιρεία. Η Μαρία Σαράντη έφυγε από τη ζωή στις 6 Δεκεμβρίου 2025, με τη διοίκηση να εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας.

Η Μαρία Σαράντη υπήρξε συνδικαιούχος, από κοινού με την κα Λουκία Σαράντη, ποσοστού 23,13% των κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της εταιρείας. Μετά τον θάνατό της, μοναδική δικαιούχος του συγκεκριμένου ποσοστού καθίσταται η πρόεδρος του Δ.Σ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ακρίτας Α.Ε. θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες ενημέρωσης του μετοχολογίου και του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Στην κεντρική φωτογραφία η Πρόεδρος της Akritas κ. Λουκία Σαράντη