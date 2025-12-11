Η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, δήλωσε ότι έλαβε στήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση για να φύγει από τη Βενεζουέλα και να ταξιδέψει στο Όσλο. «Λάβαμε στήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση για να φτάσουμε εδώ», είπε η Ματσάδο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Όσλο, μετά από δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.



Η Ματσάδο δεν ήταν παρούσα στην τελετή της βράβευσής της και έφθασε την περασμένη νύχτα στο Grand Hotel της νορβηγικής πρωτεύουσας έπειτα από ένα ταξίδι για το οποίο είπε ότι «πολλοί άνθρωποι ρίσκαραν τη ζωή τους». Βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα, η 58χρονη που ζει κρυμμένη στη χώρα της υποσχέθηκε ότι «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στη Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί. Στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε αν θα στήριζε μια εισβολή των ΗΠΑ στην πατρίδα της και είπε ότι η χώρα της βρίσκεται ήδη υπό εισβολή από παράγοντες όπως Ρώσοι και Ιρανοί πράκτορες και καρτέλ ναρκωτικών. «Αυτό έχει μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε κόμβο του εγκλήματος της Αμερικής. Και αυτό που συντηρεί το καθεστώς είναι ένα πολύ ισχυρό και ισχυρά χρηματοδοτούμενο σύστημα καταστολής», είπε, μιλώντας δίπλα στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στόρε. «Από πού προέρχονται αυτά τα κεφάλαια; Λοιπόν, από το εμπόριο ναρκωτικών, από τη μαύρη αγορά πετρελαίου, από το εμπόριο όπλων και από την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Πρέπει να κόψουμε αυτές τις ροές», τόνισε η ίδια.



Το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο των δηλώσεων της Ματσάδο. Η επανεμφάνισή της συμπίπτει με την κλιμάκωση της κρίσης στις σχέσεις ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ, που έχουν αναπτύξει από τον Αύγουστο στόλο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών.



Μιλώντας σε άλλη εκδήλωση αργότερα, η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσε: «Πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Στην περίπτωσή μας, πιστεύω ότι οι ενέργειες του προέδρου Τραμπ ήταν καθοριστικές στο να μας φέρουν εκεί που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή ένα (βενεζουελανικό) καθεστώς πιο αδύναμο από ποτέ, επειδή προηγουμένως πίστευε ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα».



Η Ματσάδο είπε επίσης ότι η διακυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο θα φτάσει στο τέλος της και ότι υπάρχει ανάγκη να προετοιμαστεί μια μετάβαση στη χώρα της. «Επιστρέφω στη Βενεζουέλα ανεξάρτητα από το πότε θα φύγει ο Μαδούρο. Θα φύγει, αλλά η στιγμή θα καθοριστεί από το πότε θα τελειώσω εγώ να κάνω τα πράγματα για τα οποία ήρθα να κάνω εδώ», πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους άνδρες και τις γυναίκες που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να τη βοηθήσουν να φύγει από τη Βενεζουέλα, αλλά δεν επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες για το ταξίδι της. «Μια μέρα θα μπορώ να σας το πω, γιατί σίγουρα δεν θέλω να τους θέσω σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή», είπε. «Ήταν εμπειρία». Η Ματσάδο έφυγε από τη χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Όσλο και να παραλάβει το βραβείο.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αργά χθες Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, δήλωσε ότι η Ματσάδο έφυγε από τη χώρα «χωρίς δράματα», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, φορούσε περούκα και μεταμφίεση όταν ξεκίνησε την απόδρασή της το απόγευμα της Δευτέρας. Πρώτα χρειάστηκε να μεταβεί από τα προάστια του Καράκας, όπου κρυβόταν εδώ και ένα χρόνο, σε ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι. Την Τρίτη, πραγματοποίησε ένα επικίνδυνο πέρασμα της Καραϊβικής Θάλασσας, για το οποίο είχε ειδοποιηθεί ο αμερικανικός στρατός, για να συναντηθεί στο Κουρασάο από έναν ειδικό σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, βοήθεια που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ. Στη συνέχεια, πήρε ιδιωτική πτήση για το Όσλο την Τετάρτη, πρόσθεσε η εφημερίδα.