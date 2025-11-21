Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θα θεωρηθεί «φυγόδικη» σε περίπτωση που φύγει από τη χώρα για να παραλάβει το βραβείο.

Η κ. Ματσάδο, η οποία δηλώνει πως κρύβεται στη Βενεζουέλα, έχει εκφράσει την πρόθεσή της να πάει στη Νορβηγία για να λάβει το βραβείο Νόμπελ.

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», σημείωσε ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, θυμίζοντας ότι η κ. Ματσάδο είναι αντιμέτωπη με έρευνες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».