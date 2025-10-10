Με το Νόμπελ Ειρήνης τιμήθηκε φέτος η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η αποκαλούμενη «λιμπερταδόρα» (απελευθερώτρια), η οποία είναι όμως υποχρεωμένη να ζει κρυμμένη στη χώρα της, σύμφωνα με την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το περίβλεπτο βραβείο, ο Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, από το Όσλο.

«Όταν αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι κρίσιμο να αναγνωρίζονται οι θαρραλέοι υποστηρικτές της ελευθερίας που ορθώνουν το ανάστημά τους και αντιστέκονται», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης.

Η πρώτη δήλωση της Ματσάδο μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι είναι βέβαιη πως η αντιπολίτευση θα καταφέρει να εξασφαλίσει μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία στη χώρα της.

«Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε», είπε στον Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντή του Ινστιτούτου Νόμπελ και γραμματέα της Επιτροπής Νόμπελ, όταν την κάλεσε για να την ενημερώσει ότι είχε κερδίσει το βραβείο του 2025, σύμφωνα με το AFP.

Σε βίντεο της κλήσης που αναρτήθηκε στο X από το Ίδρυμα Νόμπελ, ο Χάρπβικεν φαίνεται να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με τη φωνή του να σπάει καθώς της ανακοίνωνε τα νέα, ξυπνώντας τη στη μέση της νύχτας.

“Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

«Αυτό είναι σίγουρα η μεγαλύτερη αναγνώριση για τον λαό μας, που σίγουρα το αξίζει», είπε, προσθέτοντας: «Εγώ είμαι απλώς, ξέρετε, ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω εγώ.»

«Σημαντική φυσιογνωμία της ενότητας»

Η 58χρονη Ματσάδο «είναι μια σημαντική φυσιογνωμία της ενότητας στους κόλπους μιας πολιτικής αντιπολίτευσης που ήταν άλλοτε βαθιά διχασμένη, μιας αντιπολίτευσης που βρήκε έδαφος συννενόησης για τη διεκδίκηση ελεύθερων εκλογών και μιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης», πρόσθεσε ο πρόεδρος της επιτροπής.

Μετά την είσοδό της στην πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αγωνιζόμενη για ένα δημοψήφισμα κατά του Ούγκο Τσάβες, η Ματσάδο κατέστησε την πτώση του τσαβικού καθεστώτος σκοπό ζωής.

Η φήμη της απογειώθηκε στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης τον Οκτώβριο του 2023, όταν κατήγαγε σαρωτική νίκη λαμβάνοντας ποσοστό που ξεπερνούσε το 90% των ψήφων, σε μια επίδειξη ισχύος με 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Γρήγορα έγινε το φαβορί των δημοσκοπήσεων φτάνοντας στο σημείο να της αποδοθεί το προσωνύμιο «λιμπερταδόρα» (απελευθερώτρια). «Λιμπερταδόρ» αποκαλείται ο Σιμόν Μπολίβαρ.

Μηχανικός, μητέρα τριών παιδιών η Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης – «Αναγκάστηκε να ζει στην παρανομία»

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητά της, η Ματσάδο, η οποία έχει σπουδάσει μηχανικός και είναι μητέρα τριών παιδιών, εμποδίστηκε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Εξάλλου φέτος, «η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει στην παρανομία. Παρά τις σοβαρές απειλές για τη ζωή της, αυτή έμεινε στη χώρα της, σε μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους», υπενθύμισε η επιτροπή.

Υπό την ηγεσία από το 2013 του Νικολάς Μαδούρο, πολιτικού διαδόχου του Ούγκο Τσάβες, «η Βενεζουέλα μετατράπηκε από μια σχετικά δημοκρατική και ευημερούσα χώρα σε ένα βάναυσο και αυταρχικό κράτος που μαστίζεται από μια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση», σημείωσε ο πρόεδρος της επιτροπής του Νόμπελ, υπογραμμίζοντας ότι 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Ματσάδο τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για «το ακαταπόνητο έργο της για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», κατέληξε ο πρόεδρος της επιτροπής.

Η καμπάνια Τραμπ για το βραβείο και η συμφωνία για τη Γάζα

Τις μέρες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του φετινού νικητή του Νόμπελ Ειρήνης είχαν κυριαρχήσει οι επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι αξίζει να κερδίσει το περίβλεπτο βραβείο.

Η επιτροπή είχε αποφασίσει για τον φετινό νικητή πριν από την ανακοίνωση χθες, Πέμπτη, της επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα βάσει της πρώτης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ή περίπου 1,2 εκατομμύριο δολάρια, θα απονεμηθεί σε τελετή στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα της επετείου του θανάτου του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ.

Το περσινό Νόμπελ Ειρήνης είχε απονεμηθεί στη Νίχον Χιντάνκιο, οργάνωση επιζώντων των βομβαρδισμών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, που κάνει εκστρατεία κατά των πυρηνικών όπλων.

Τα Βραβεία Νόμπελ θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ. Απονέμονται κάθε χρόνο από το 1901, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεισφορά στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, με τη διαδικασία απονομής τους να διακόπτεται κυρίως κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων.