Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ματσάδο, μια «γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχος της ειρήνης», «κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα στο σκοτάδι που γίνεται πιο πυκνό».

Στην ανακοίνωση τηε απονομής αναφέρεται: «Ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια».

Επίσης, «υπήρξε κεντρική και ενοποιητική μορφή σε μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη -μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος μέσα από το αίτημα για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση».

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η επιτροπή αναφέρει: «Τον τελευταίο χρόνο, η κ. Ματσάδο αναγκάστηκε να ζήσει κρυμμένη. Παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους. Κατάφερε να ενώσει την αντιπολίτευση της χώρας της, δεν υποχώρησε ποτέ απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της βενεζουελάνικης κοινωνίας και στάθηκε αταλάντευτη στην υποστήριξή της για μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία».

Σύμφωνα με τη επιτροπή των βραβείων, 338 υποψήφιοι είχαν προταθεί για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Από αυτούς, 244 είναι άτομα και 94 οργανισμοί -«μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι», όπως ανέφερε η επιτροπή.

Η ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ 2025:

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Ματσάδο (γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου 1967) είναι Βενεζουελανή πολιτικός και μηχανικός, που αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Υπηρέτησε ως εκλεγμένο μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014.

Η Ματσάδο μπήκε στην πολιτική το 2002 ως ιδρύτρια και επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης εκλογών Súmate, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλαθ. Είναι η Εθνική Συντονίστρια του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela. Το 2018, συμπεριλήφθηκε στη λίστα του BBC «100 Women», ενώ το 2025 το Time τη συμπεριέλαβε στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Η Ματσάδο θεωρείται κορυφαία μορφή της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης -η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο της έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα.

Η Ματσάδο ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2012 στη Βενεζουέλα, αλλά έχασε τις εσωκομματικές εκλογές της αντιπολίτευσης από τον Ενρίκε Καπρίλες. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2014, υπήρξε μια από τις ηγετικές μορφές στην οργάνωση των κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης Μαδούρο. Το 2019, εν μέσω της προεδρικής κρίσης, ανακοίνωσε ότι θα έθετε ξανά υποψηφιότητα εάν ο αμφισβητούμενος προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό κατάφερνε να προκηρύξει εκλογές -τελικά, ο Γκουαϊδό δεν τα κατάφερε.

Στις 1 Αυγούστου 2024, η Ματσάδο δημοσίευσε επιστολή στη Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι είχε κρυφτεί «φοβούμενη για τη ζωή, την ελευθερία τη δική μου και των συμπατριωτών μου απέναντι στη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο».

Η εκστρατεία Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και η απάντηση της επιτροπής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ξεκινήσει εκστρατεία για να κερδίσει το φετινό βραβείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει τερματίσει τουλάχιστον επτά πολέμους, αν και η πραγματική του εμπλοκή σε ορισμένους από αυτούς αμφισβητείται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε βρει και υποστηρικτές: ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρότεινε για το βραβείο τον Ιούλιο, μαζί με άλλους που έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη, την προηγούμενη της ανακοίνωσης του βραβείου, ο Νετανιάχου ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο X φωτογραφία φτιαγμένη με ΑΙ, που τον έδειχνε να απονέμει στον Τραμπ το βραβείο, γράφοντας στη λεζάντα πως «το αξίζει». Και ο πρόεδρος του Ισραήλ εξέφρασε τη στήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε πως η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα Τραμπ.

Υπήρχε όμως ένα εμπόδιο στις φιλοδοξίες του: οι υποψηφιότητες έκλεισαν τον Ιανουάριο, όταν ξεκινούσε η δεύτερη θητεία του. Αυτό καθιστούσε πολύ απίθανο να είναι μεταξύ των διεκδικητών -αλλά, καθώς η επιτροπή κρατά μυστικά τα ονόματα των υποψηφίων, δεν είναι ξεκάθαρο αν τελικά εξετάστηκε το όνομά του.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά την ανακοίνωση της βράβευσης της Ματσάδο, η επιτροπή απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Όταν ο Γιούργκεν Βάτνε Φρίντνες, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης, ρωτήθηκε για την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και για την πίεση μελών της διεθνούς κοινότητας για τη βράβευση του Αμερικανού προέδρου, καθώς και για το εάν η πίεση αυτή επηρέασε τις συζητήσεις της επιτροπής, είπε ότι «στη μακρά ιστορία του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει δει εκστρατείες και ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και τόνισε πως κάθε χρόνο λαμβάνει χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που αναφέρουν «τι είναι, για εκείνους, αυτό που οδηγεί στην ειρήνη».

«Η απόφασή μας βασίζεται μόνο στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», κατέληξε.

Οι επιζώντες της ατομικής βόμβας που κέρδισαν το περσινό βραβείο

Η Nihon Hidankyo, μια ιαπωνική οργάνωση επιζώντων των ατομικών βομβών, κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2024. Οι επιζώντες των βομβαρδισμών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι το 1945, γνωστοί ως «χιμπακούσα», τιμήθηκαν από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ για τις προσπάθειές τους να απαλλαγεί ο κόσμος από τα πυρηνικά όπλα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιούργκεν Βάτνε Φρίντνες, είχε δηλώσει τότε ότι η οργάνωση «συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση του ταμπού των πυρηνικών».

Η οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1956, στέλνει επιζώντες σε όλο τον κόσμο για να μοιραστούν τις μαρτυρίες τους σχετικά με τις «φρικτές καταστροφές» και τα δεινά που προκάλεσε η χρήση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.