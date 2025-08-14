Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν τους εμπορικούς δασμούς, ρώτησε επίσης για το Νόμπελ Ειρήνης, γράφει σήμερα η νορβηγική οικονομική εφημερίδα Dagens Naeringsliv.

Κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, του Πακιστάν και της Καμπότζης, έχουν προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ, για τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου σε ειρηνευτικές συμφωνίες ή εκεχειρίες, και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αξίζει την ύψιστη αυτή διάκριση, με την οποία έχουν τιμηθεί τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ.

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», ανέφερε η Dagens Naeringsliv, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές. «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ – και να συζητήσει για δασμούς».

Ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών της Νορβηγίας και η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια. Με εκατοντάδες υποψηφίους να προτείνονται κάθε χρόνο, οι νομπελίστες επιλέγονται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, της οποίας τα πέντε μέλη διορίζονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου του 19ου αιώνα Άλφρεντ Νόμπελ.

Η ανακοίνωση έρχεται τον Οκτώβριο στο Όσλο. Η νορβηγική εφημερίδα αποκαλύπτει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έφερε στη συζήτησε στο βραβείο σε συνομιλία με τον Στόλτενμπεργκ, πρώην Γενικό Γραμματέα της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε για να συζητηθούν οι εμπορικοί δασμοί και η οικονομική συνεργασία πριν από τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού προέδρου με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Στέρε.

Ερωτηθείς αν ο Τραμπ έθεσε το βραβείο Νόμπελ ως ζήτημα, ο Στόλτενμπεργκ απάντησε: «Δεν θα επεκταθώ περισσότερο για το περιεχόμενο της συνομιλίας». Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και του Αμερικανού Εμπορικού Εκπροσώπου Τζέιμισον Γκριρ, συμμετείχαν στην τηλεφωνική κλήση, τόνισε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο Λευκός Οίκος στις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε δασμούς 15% στις εισαγωγές από τη Νορβηγία, ίδιο ποσοστό με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι Νορβηγία και ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς.

