Στο βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), για πρώτη φορά από το 2020.

Live η ομιλία Τραμπ:

«Η χρυσή εποχή της Αμερικής»

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι ο υποβολέας δεν λειτουργεί. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον υποβολέα έχει μεγάλο πρόβλημα», αστειεύτηκε και είπε ότι δεν τον πειράζει, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «μιλάς πιο ειλικρινά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τη «χρυσή εποχή της Αμερικής» και είπε πως είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για τις επιχειρήσεις, λέγοντας πως έχει την ισχυρότερη οικονομία, τον ισχυρότερο στρατό, το ισχυρότερο πνεύμα και, επίσης, είπε πως η κυβέρνησή του έχει αποτρέψει μια «εισβολή» στα σύνορα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στα μεγαλύτερα επιτεύγματα της δεύτερης θητείας του.

Τραμπ: Έχω τελειώσει επτά πολέμους

«Ανατρέπουμε την οικονομική καταστροφή που πήραμε από την προηγούμενη κυβέρνηση», είπε και συνέχισε λέγοντας πως «Υπό την ηγεσία μου πέφτουν οι τιμές και έχει ηττηθεί ο πληθωρισμός». Η κυβέρνησή μου, είπε, έχει συνάψει σημαντικές πληροφορίες με πολλές χώρες, ενώ «μέσα σε επτά μήνες έχω τελειώσει επτά πολέμους», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτόν, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν και Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. «Δεν έχει ξαναγίνει», είπε και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως ισχυρίστηκε, ο ΟΗΕ δεν ήταν δίπλα του, δεν τον βοήθησε καθόλου σε αυτό το έργο.

Ο υποβολέας, η ανακαίνιση του κτιρίου του ΟΗΕ και η χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα

Στο σημείο αυτό μίλησε και πάλι για τον υποβολέα: «Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε στη μέση της διαδρομής και έναν χαλασμένο υποβολέα -που, παρεμπιπτόντως, τώρα λειτουργεί», είπε.

Ο Τραμπ είπε στην αίθουσα ότι είχε υποβάλει προσφορά πριν από αρκετά χρόνια -όταν ήταν κατασκευαστής ακινήτων -για την ανακαίνιση του κτιρίου των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ «αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση», η οποία οδήγησε σε ένα «πολύ κατώτερο αποτέλεσμα», είπε.

Αναφερόμενος και πάλι στα προβλήματα που είχε σήμερα με την κυλιόμενη σκάλα, προσθέτει ότι ο οργανισμός «δεν πήρε καν τα μαρμάρινα δάπεδα που τους είχα υποσχεθεί».

Αναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, για την ανακαίνιση:

«Πριν πολλά χρόνια ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας του Real Estate, γνωστός με το όνομα Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πρόταση για την ανακαίνιση του κτιρίου του ΟΗΕ. Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή ζήτησα να το κάνω για 500 εκατομμύρια δολάρια και θα το ανακατασκεύαζα όλο, θα ήταν πολύ όμορφο. Έλεγα ότι θα έχει μαρμάρινα πατώματα, θα έχουν τα καλύτερα υλικά από όλα. Θα είχατε τοίχους από μαόνι, ενώ οι άλλοι θα σας έδιναν από πλαστικό. Όμως αποφάσισαν να πάνε σε άλλη επιλογή που τους κόστισε πολύ περισσότερα εκείνη την εποχή. Θα έφτιαχνα ένα πολύ καλύτερο προϊόν. Δεν ήξεραν τι έκαναν σε ό,τι αφορά τις κατασκευές και τα σχέδιά τους ήταν τόσο λάθος και τόσο ακριβά. Είχα δίκιο. Ξόδεψαν 2-4 δισ. δολάρια και δεν έχουν καν τα μαρμάρινα πατώματα που τους είχα υποσχεθεί. Κοιτάζοντας το κτίριο και έχοντας κολλήσει στις σκάλες ακόμα δεν έχουν τελειώσει την κατασκευή. Η κατασκευή ήταν τόσο διεφθαρμένη που το Κογκρέσο με κάλεσε να καταθέσω για την σπάταλη χρημάτων που έγινε στο κτίριο. Δεν είχαν ιδέα, τους είπα ότι τελικά κόστισε πάνω από 5 δισ. Πολλά τέτοια συμβαίνουν στον ΟΗΕ».

«Τα κενά λόγια του ΟΗΕ δεν σταματούν πολέμους» – Πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι στη Γάζα

Ο ΟΗΕ έχει μεγάλες προοπτικές, αλλά δεν αξιοποιούνται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, που μίλησε για «κενά λόγια», τα οποία δεν τελειώνουν πολέμους, αντίθετα με τις πράξεις.

«Το μόνο που φαίνεται να κάνουν είναι να γράφουν μια πολύ σκληρή επιστολή και μετά να μην την ακολουθούν με πράξεις. Είναι κενά λόγια, και τα κενά λόγια δεν λύνουν τον πόλεμο. Το μόνο που λύνει τον πόλεμο και τους πολέμους είναι η δράση», είπε.

«Όλοι λένε πως θα έπρεπε να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης» είπε, αλλά, όπως ανέφερε, δεν ενδιαφέρεται για βραβεία, αλλά έχει ως προτεραιότητα να σώζει ζωές. Ο Αμερικανός πρόεδρος, επίσης, αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας πως πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «η Χαμάς έχει απορρίψει επανειλημμένα λογικές προτάσεις για ειρήνη» και επανέλαβε τη στάση του πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί επιβράβευση για τη Χαμάς.

Το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά, είπε ο Τραμπ στον ΟΗΕ

Αναφέρθηκε στα βιολογικά και τα πυρηνικά όπλα, λέγοντας πως υπάρχουν κάποια όπλα που έχουν τη δύναμη να καταστρέψουν τον κόσμο και πως πρέπει να περιοριστεί η χρήση τους. Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο πιο σοβαρός κίνδυνος για τον πλανήτη σήμερα είναι τα πιο καταστροφικά όπλα που είναι γνωστά στον άνθρωπο.

Είπε ότι το Ιράν, το οποίο αποκαλεί τον κορυφαίο «χορηγό της τρομοκρατίας» στον κόσμο, δεν μπορεί να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο, αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος επαλήθευσης τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των βιολογικών όπλων, για το οποίο ελπίζει ότι ο ΟΗΕ θα διαδραματίσει «εποικοδομητικό» ρόλο, χωρίς όμως να διευκρινίζει πώς θα λειτουργεί αυτό το σύστημα.

Ο Τραμπ απειλεί με «ισχυρούς δασμούς» αν η Ρωσία «δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν μια πολύ ισχυρή σειρά ισχυρών δασμών».

Ωστόσο, επέπληξε τους ευρωπαίους συμμάχους και δήλωσε ότι «θα πρέπει να συνταχθούν» με τις ΗΠΑ «υιοθετώντας ακριβώς τα ίδια μέτρα».

Πρόσθεσε: «Είστε πολύ πιο κοντά. Εμείς έχουμε έναν ωκεανό ανάμεσά μας. Εσείς είστε εκεί, και η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι πίστευε πως θα ήταν πιο εύκολη η επίλυση της σύγκρουσης, λόγω της σχέσης του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία ήταν πάντα «καλή».

«Στον πόλεμο, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, πάντα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, τόσο καλές όσο και κακές», είπε και πρόσθεσε ότι «υποτίθεται ότι θα ήταν μια γρήγορη μικρή συμπλοκή» και το γεγονός ότι έχει παραταθεί πλήττει την εικόνα της Ρωσίας.

«Οι χώρες σας πηγαίνουν κατά διαόλου»: Ο Τραμπ για τη μετανάστευση σε όλη την Ευρώπη – Η αναφορά στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε σχετικά με τα ποσοστά μετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Προέτρεψε τους συμμάχους να μάθουν από το έργο του στην Αμερική: «Έχουμε λάβει τολμηρά μέτρα για να σταματήσουμε γρήγορα την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Μόλις αρχίσαμε να θέτουμε υπό κράτηση και να απελαύνουμε όλους όσοι διέσχιζαν τα σύνορα και να απομακρύνουμε τους παράνομους αλλοδαπούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλά σταμάτησαν να έρχονται».

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τα ποσοστά μετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη ως μέρος της «παγκόσμιας ατζέντας για τη μετανάστευση».

Απεύθυνε μια αυστηρή προειδοποίηση στις χώρες που θεωρεί ότι έχουν κατακλυστεί από μετανάστες. «Είναι καιρός να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τερματίσετε τώρα», είπε. «Οι χώρες σας πηγαίνουν κατά διαόλου».

Νωρίτερα είχε αναφέρει ότι σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν αλλοδαποί, το 53% στην Αυστρία, το 54% στην Ελλάδα και το 72% στην «όμορφη Ελβετία».

«Μεγάλη απάτη» η κλιματική αλλαγή, «θέλουν να σκοτώσουν τις αγελάδες»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή τη «μεγαλύτερη απάτη».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους περιβαλλοντολόγους ότι θέλουν να «σκοτώσουν όλες τις αγελάδες» και είπε πως η επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή «δημιουργήθηκε από ηλίθιους ανθρώπους». «Αν δεν ξεφύγετε από αυτή την πράσινη απάτη, η χώρα σας θα καταστραφεί», είπε.

Ακολουθεί μια μαραθώνια ημέρα συναντήσεων για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες πολλών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, και θα ολοκληρωθεί με δείπνο κεκλεισμένων των θυρών με παγκόσμιους ηγέτες, σύμφωνα με το BBC.

Το ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους βρίσκεται στο προσκήνιο της Συνέλευσης, μετά τη χθεσινή συνάντηση που διοργάνωσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία για μια λύση δύο κρατών στη σύγκρουση στη Γάζα.