Μερικές ώρες αφού ανακοινώθηκε πως κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, μοιράστηκε το πρώτο της μήνυμα στο X.

Στην ανάρτησή της, η Ματσάδο έγραψε πως αφιερώνει το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για την καθοριστική υποστήριξη» στον αγώνα τους.

Λίγο νωρίτερα, σε μια πρώτη αντίδραση, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε πως τα βραβεία ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική παρά με την ειρήνη. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες ειρήνης, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει καρδιά ανθρωπιστή, και ποτέ δεν θα υπάρξει κάποιος σαν αυτόν που να μπορεί να κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», έγραψε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο επιθυμούσε να κερδίσει, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η ανάρτηση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης

«Η αναγνώριση αυτή του αγώνα όλων των Βενεζουελανών αποτελεί ώθηση για να ολοκληρώσουμε το έργο μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως κύριους συμμάχους μας για να επιτύχουμε την Ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ για την καθοριστική υποστήριξή του στον αγώνα μας!»