Κορυφαία διάκριση απέσπασε το St Catherine’s British School, το οποίο αναδείχθηκε 1ο στην Ελλάδα, 4ο στην ηπειρωτική Ευρώπη και 54ο παγκοσμίως από τον φορέα αναγνώρισης Education Advisers. Η διάκριση δημοσιεύτηκε στους Πίνακες Κορυφαίων Σχολείων IB 2025 στο IB-schools.com, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο σχολείων IB με συγκριτικά δεδομένα διεθνούς αναφοράς. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση του St Catherine’s ως κορυφαίο IB σχολείο στην Ελλάδα και αναδεικνύει την ακαδημαϊκή αριστεία του διδακτικού προσωπικού, καθώς και τη δέσμευση του σχολείου για την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή.

Επιπλέον, το St Catherine’s συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στη λίστα Schools to Watch της Carfax Education στην έκδοση The Schools Index 2025, ως σχολείο που αναπτύσσει ουσιαστικά το δυναμικό των μαθητών του. Το Schools Index αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οδηγούς για γονείς που αναζητούν εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλής ποιότητας για τα παιδιά τους, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

Σημαντικές Ακαδημαϊκές Επιδόσεις

Το 2025, οι μαθητές του St Catherine’s σημείωσαν μέσο όρο 37,3 μονάδες στο IB Diploma, σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 30,5 μονάδων και τον βρετανικό μέσο όρο των 35,5 μονάδων. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την απόδοση του σχολείου στα κορυφαία επίπεδα διεθνώς. Επιπλέον, το 43% των αποφοίτων πέτυχε 40 μονάδες ή περισσότερες, ποσοστό που τοποθετεί τους μαθητές του St Catherine’s ανάμεσα στους κορυφαίους IB μαθητές παγκοσμίως.

Η επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια φτάνει το 98% σε περισσότερους από 1.100 αποφοίτους στα 20+ χρόνια του προγράμματος. Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει πάνω από 20 εγγεγραμμένους εξεταστές IB, διασφαλίζοντας υψηλότατο επίπεδο ποιότητας, αξιοπιστίας και βαθιάς εξειδίκευσης στο πρόγραμμα.

«Η σημαντική αυτή αναγνώριση αντικατοπτρίζει την καθημερινή προσπάθεια, την αφοσίωση και τα υψηλά πρότυπα της κοινότητας του St Catherine’s. Είναι η επιβεβαίωση της συλλογικής μας προσπάθειας και του περιβάλλοντος που δημιουργούμε, όπου κάθε μαθητής ενθαρρύνεται να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του», δήλωσε ο Jon Perriss, Principal/Διευθυντής του σχολείου.

«Όταν υιοθετήσαμε το Δίπλωμα IB -πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια-, στόχος μας ήταν να προετοιμάσουμε τους νέους όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο, αλλά και για τη ζωή πέρα από το σχολείο», τόνισε ο Δρ. Stuart Bond, Head of Upper School και δημιουργός του Προγράμματος IB στο St Catherine’s. «Σήμερα, οι απόφοιτοί μας ξεχωρίζουν για την κριτική σκέψη, την αποφασιστικότητα και την κοινωνική τους ευαισθησία, επιτυγχάνοντας σε μερικά από τα πιο απαιτητικά πανεπιστήμια του κόσμου. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη δύναμη του θεμελίου που δημιουργήσαμε και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μια εκπαίδευση που συνδυάζει γνώση, προσωπική ανάπτυξη και ουσιαστική προετοιμασία για τη ζωή».

«Η δύναμή μας βρίσκεται στους μαθητές μας. Το πρόγραμμα IB τους δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια να σκέφτονται κριτικά, να ενεργούν με υπευθυνότητα και να αντιμετωπίζουν τα σύνθετα προβλήματα της ζωής με αυτοπεποίθηση» συμπλήρωσε η Lauri-Ann Robertson, Head of IB.

Εκπαιδευτική Αριστεία και Προσωπική Ανάπτυξη

Το IB στο St Catherine’s συνδυάζει προχωρημένες ακαδημαϊκές σπουδές με ευκαιρίες για δημιουργικότητα, κοινωνική προσφορά και διεθνείς εμπειρίες. Οι μαθητές:

Διερευνούν ιδέες σε βάθος και πραγματοποιούν πρωτότυπη έρευνα.

ιδέες σε βάθος και πραγματοποιούν πρωτότυπη έρευνα. Εντάσσονται σε ένα εκτενές πρόγραμμα CAS (Creativity, Activity, Service) που συνδέει τη μάθηση με την κοινωνία και τον κόσμο γύρω τους.

σε ένα εκτενές πρόγραμμα CAS (Creativity, Activity, Service) που συνδέει τη μάθηση με την κοινωνία και τον κόσμο γύρω τους. Εξερευνούν τον κόσμο με διεθνείς εκπαιδευτικές εκδρομές, όπως στη Νότια Αφρική και στο CERN της Γενεύης, ενώ εμπλουτίζουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

τον κόσμο με διεθνείς εκπαιδευτικές εκδρομές, όπως στη Νότια Αφρική και στο CERN της Γενεύης, ενώ τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες εκτός τάξης, όπως Performing Arts, Model United Nations, Hackathon, δράσεις κοινωνικής ευθύνης και διεθνή συνέδρια.

«Κατά τη διάρκεια των δύο ετών μου στο IB του St Catherine’s, έχω εξελιχθεί με τρόπους που δεν φανταζόμουν ποτέ», δήλωσε η Arrieta Triphyllis, πρόεδρος του IB Senate, του μαθητικού οργάνου που εκπροσωπεί τους συμφοιτητές, οργανώνει projects και συνεργάζεται με τους καθηγητές και τη διοίκηση του σχολείου. «Το IB με έχει διαμορφώσει τόσο ακαδημαϊκά όσο και προσωπικά. Οι ευκαιρίες που είχα, από το να ηγηθώ εκδηλώσεων και projects μέχρι την προεδρία του IB Senate, αποτελούν μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια της εμπειρίας μου στο St Catherine’s, που ξεκίνησε από το Νηπιαγωγείο» .

Πρόσφατα το σχολείο εγκαινίασε το Πρόγραμμα Υποτροφιών για το IB Diploma, προσφέροντας έως και 100% απαλλαγή διδάκτρων σε μαθητές με εξαιρετικές ακαδημαϊκές, αθλητικές και καλλιτεχνικές επιδόσεις, διευρύνοντας την πρόσβαση στην κορυφαία πολύπλευρη εκπαιδευτική εμπειρία του St Catherine’s.