Έρευνα της Daily Mail αποκάλυψε ότι εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων χρησιμοποιούν βίντεο με νεαρές Βρετανίδες για να προσελκύσουν άνδρες μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα βίντεο αυτά, στα οποία οι γυναίκες εμφανίζονται φλερτάροντας ή σε σέξι εμφανίσεις χωρίς τη συναίνεσή τους, χρησιμοποιούνται από εγκληματικές συμμορίες για να διαφημίσουν παράνομες διαδρομές μετανάστευσης προς τη Βρετανία και την Ευρώπη, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Μια σειρά λογαριασμών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως TikTok και Instagram, με δεκάδες χιλιάδες ακολούθους, αναρτούν ανάλογο περιεχόμενο. Τα βίντεο φέρουν συχνά το emoji της βρετανικής σημαίας και δείχνουν νεαρές γυναίκες με στενά ρούχα, χαμογελαστές ή χορεύοντας σε δρόμους ή έξω από μπαρ και κλαμπ. Οι γυναίκες φαίνεται να μην έχουν επίγνωση του πώς το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από τα κυκλώματα.

Οι λογαριασμοί αυτοί θεωρείται ότι λειτουργούν ως βιτρίνες για εγκληματικές οργανώσεις που παρέχουν παράνομη είσοδο στη Βρετανία, κυρίως σε μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ένας χρήστης του TikTok αναρτά ανοιχτά βίντεο που υποστηρίζουν ότι μπορεί να οργανώσει παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ στο προφίλ του περιλαμβάνει αριθμό κινητού τηλεφώνου με την οδηγία «επικοινωνήστε για βίζα Σένγκεν», υπονοώντας παράνομη πρόσβαση στην Ευρώπη.

Τα βίντεο παρουσιάζουν τις γυναίκες ως Βρετανίδες και συχνά τις δείχνουν να συμμετέχουν σε πάρτι, να χορεύουν ή να πίνουν. Σε ορισμένα κλιπ, εμφανίζονται να δέχονται λουλούδια ή χειρόγραφα σημειώματα σε πάρκα του Λονδίνου, ενώ σε άλλα φαίνεται να γίνεται ακόμη και πρόταση γάμου σε δημόσιους χώρους.

Ορισμένα βίντεο δείχνουν επίσης πολλά μετρητά είτε στο χέρι είτε σε μηχανές καταμέτρησης, με σκοπό να δελεάσουν άλλους να μετακινηθούν παράνομα στην Ευρώπη.

Η ανάρτηση αυτών των βίντεο συνδέεται με πρόσφατες υποθέσεις σεξουαλικής βίας, όπως η επίθεση σε 15χρονη Βρετανίδα μαθήτρια από δύο Αφγανούς αιτούντες άσυλο στο Leamington Spa, με την ποινή που τους επιβλήθηκε να ανέρχεται σε 10 χρόνια και 8 μήνες και 9 χρόνια και 10 μήνες αντίστοιχα.

Η Daily Mail αναφέρει ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος εγκληματικότητας που σχετίζεται με παράνομους μετανάστες σε ξενοδοχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβάνοντας βιασμούς, φόνους, κλοπές, ναρκωτικά, οπλοκατοχή και άλλες κακουργηματικές πράξεις. Ανάλυση δικαστικών αρχείων έδειξε ότι η πιο συχνή κατηγορία ήταν επιθέσεις, κλοπές, ναρκωτικά, σεξουαλική κακοποίηση και οπλοκατοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις είναι «σοκαριστικές», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία των κοινωνικών δικτύων και της παράνομης μετανάστευσης.