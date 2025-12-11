Ένα νέο μοντέλο συναλλαγών που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη πρόσβασης στα μετρητά στην Ελλάδα σχεδιάζει η Mastercard. Στο επίκεντρο, όπως περιέγραψε ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, βρίσκεται η δυνατότητα οι καταναλωτές να πραγματοποιούν αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών απευθείας στο ταμείο των εμπορικών καταστημάτων, μέσω POS, χωρίς την ύπαρξη παραδοσιακού ATM. Η λειτουργία «cash-in / cash-out στο POS» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για ένα πιο ευέλικτο και προσβάσιμο σύστημα πληρωμών.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρει πολλαπλά οφέλη: μειώνει την ανάγκη μετακίνησης προς τα τραπεζικά καταστήματα ή τα ΑΤΜ, αυξάνει την επισκεψιμότητα των φυσικών σημείων λιανικής και συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης μετρητών για τις τράπεζες. Για τον καταναλωτή, η πρόσβαση στα μετρητά γίνεται απλούστερη, ειδικά σε περιοχές όπου η πυκνότητα ΑΤΜ είναι χαμηλή. Για τους εμπόρους, το POS εξελίσσεται σε πολυεργαλείο, ενισχύοντας την αξία της καθημερινής συναλλαγής.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία επιδιώκει μεγαλύτερη συμπερίληψη στις πληρωμές. Παρά τη σημαντική αύξηση στη χρήση καρτών, τα μετρητά εξακολουθούν να κατέχουν μεγάλο μερίδιο στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η δυνατότητα πρόσβασης σε μετρητά μέσα από το δίκτυο λιανικής εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη, χωρίς να περιορίζει τη στροφή προς τις ψηφιακές συναλλαγές.

Η αγορά πληρωμών σε φάση ωρίμανσης

Σε δημοσιογραφική συνάντηση, ο Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, παρουσίασε τον απολογισμό του 2025 και τις τάσεις που θα καθορίσουν την αγορά από το 2026 και μετά. Όπως επισήμανε, ο κλάδος βρίσκεται σε περίοδο «κοσμογονίας και δημιουργικής εντροπίας», με την Ελλάδα να έχει πλέον υψηλή διείσδυση ηλεκτρονικών πληρωμών, αλλά και με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε κρίσιμους τομείς.

Παρά τη χρήση καρτών που ξεπερνά το 40% σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι των καθημερινών συναλλαγών. Στον δημόσιο τομέα και στις εταιρικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), οι δυνατότητες ανάπτυξης παραμένουν μεγάλες. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη ρυθμιστική συμμόρφωση, η φορολογική διαφάνεια και η ενδυνάμωση των τεχνολογικών υποδομών έχουν δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό.

Εμπόριο, κοινωνική καινοτομία, μεταφορές, τουρισμός

Ο κ. Πολύδωρος έκανε μια σύντομη ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που υλοποίησε η Mastercard το 2025 σκιαγραφώντας μια χρονιά με παρεμβάσεις που έχουν ενισχύσει τόσο την εμπειρία πληρωμών όσο και το κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Στο πεδίο του εμπορίου, η Mastercard διεύρυνε τις συνεργασίες της με μεγάλους retailers όπως οι Skroutz, efood, Lamda Malls και Κωτσόβολος, ενισχύοντας την αξία και τις επιλογές που προσφέρονται στους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, μέσα από το πρόγραμμα ReStart και τα εγκαίνια του εστιατορίου Kykloi by Priceless, συνέχισε να στηρίζει την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον κλάδο της εστίασης, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστική επαγγελματική αποκατάσταση.

Στις μεταφορές, η πιλοτική εφαρμογή του Tap & Go στα υπεραστικά λεωφορεία έθεσε τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο και απλό μοντέλο μετακινήσεων, που αναμένεται να επεκταθεί το 2026. Στον τουρισμό, μία νέα καμπάνια προβολής της Ελλάδας προς την κινεζική αγορά, ενισχύει τη διεθνή απήχηση της χώρας σε ένα στρατηγικό κοινό.

Τέλος, η δημιουργία της πλατφόρμας financialliteracy.gr σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, προσφέροντας εύκολα προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε παιδιά και γονείς και καλλιεργώντας θετικές συνήθειες γύρω από τη διαχείριση χρημάτων.

Αναφορικά με το 2026, η ανάλυση του κ. Πολύδωρου εστίασε στους τέσσερις άξονες που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον των πληρωμών και καθοδηγούν τη στρατηγική της Mastercard: ασφάλεια, προνόμια, εμπειρία χρήστη και καινοτομία. Στο πεδίο της ασφάλειας, προτεραιότητα αποτελεί η μετάβαση σε 100% tokenised συναλλαγές έως το 2030, ένα μοντέλο που καταργεί την ανάγκη χρήσης του 16ψήφιου αριθμού κάρτας και ενισχύει τη θωράκιση του συστήματος απέναντι σε νέες ψηφιακές απειλές. Παράλληλα, μέσω παγκόσμιων επενδύσεων που υπερβαίνουν τα $10,7 δισ. από το 2018, η εταιρεία θέτει προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Ακόμη, ενδυναμώνει τον τομέα των προνομίων, συστήνοντας ενέργειες όπως τα Mastercard Days και ενισχύοντας τις εμπειρίες αποκλειστικής πρόσβασης, ώστε οι κάτοχοι καρτών και οι έμποροι να απολαμβάνουν μεγαλύτερη αξία στην καθημερινότητά τους. Η εμπειρία πληρωμής αναμένεται να γίνει ακόμη πιο απλή και οικεία, με το Click to Pay να αποτελεί βασικό εργαλείο για την απλοποίηση του checkout σε κάθε συσκευή. Στον πυρήνα όλων αυτών βρίσκεται η καινοτομία, με τη Mastercard να επενδύει δυναμικά σε τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες λύσεις agentic commerce — φέρνοντας μία νέα εμπειρία εξατομικευμένων αγορών και γρήγορου checkout στους καταναλωτές, με στόχο να ηγηθεί στη νέα εποχή των ψηφιακών πληρωμών.