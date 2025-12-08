Χτίζοντας ανθεκτικές κοινότητες: Ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων της Lidl Ελλάς, μια επένδυση ετοιμότητας για όλη τη χώρα Μια δομή σχεδιασμένη για την πραγματική στιγμή της ανάγκης