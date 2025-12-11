Μια νηπιαγωγός στην Πάτρα κατηγορείται ότι κακοποιούσε νήπια με ειδικές ανάγκες, τα οποία φέρεται να κλωτσούσε και να τους φώναζε, με σχετικό βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Απριλίου 2025, μετά από καταγγελία νεαρής νηπιαγωγού που έκανε την πρακτική της. Η γυναίκα ανέφερε ότι παρατήρησε τη συνάδελφό της να κάνει απότομες κινήσεις προς τα παιδιά, θέτοντάς τα σε κίνδυνο, να τα χτυπάει, αλλά και να τα βρίζει, όταν δεν συμμορφώνονταν.

«Παρατήρησα ότι η συγκεκριμένη παιδαγωγός έπιασε ένα νήπιο από τον αυχένα με δύναμη, προκειμένου να το εξαναγκάσει να παρακολουθήσει βίντεο στον υπολογιστή», είπε, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Καθώς τάιζε ένα νήπιο με ειδικές ανάγκες, επειδή σταμάτησε να ανοίξει το στόμα του, το τράβηξε με δύναμη από το αυτί και το τάιζε τόσο γρήγορα που η διαδικασία γινόταν επικίνδυνη. Το παιδί έκλαιγε και ήταν ψυχολογικά αναστατωμένο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τη νεαρή νηπιαγωγό, όταν ενημέρωσε τη διευθύντρια, εκείνη φέρεται να μη την πίστεψε και να κάλεσε την καταγγελλόμενη εκπαιδευτικό, η οποία πρώτα αρνήθηκε τα πάντα και στη συνέχεια φέρεται να είπε ότι δεν αποδεικνύεται κάτι, γιατί τα παιδιά δεν έχουν σημάδια.

«Η εκπαιδευτικός αρνήθηκε όσα ανέφερα, λέγοντας ότι “ακόμη κι αν έγιναν, ήταν απλώς απότομες κινήσεις”. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός μου είπε “δεν αποδεικνύεται τίποτα, αφού τα παιδιά δεν φέρουν σημάδια”», είπε η νεαρή νηπιαγωγός.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό»

Η καταγγέλλουσα, η οποία έκανε την πρακτική της άσκηση στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, δήλωσε ότι αποχώρησε μόλις 20 ημέρες μετά την έναρξή της, σοκαρισμένη από «όσα άκουγε και έβλεπε». Στη μήνυσή της περιγράφει ότι είδε την υπεύθυνη να «κλωτσά τα παιδιά και να τα ρίχνει στο πάτωμα, καθώς και να τα μουτζώνει».

Επίσης, ο Νικόλαος Κλάδης, διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μιλώντας στην εφημερίδα «Π» είπε για την υπόθεση: «Εμείς πληροφορηθήκαμε το θέμα αυτό από υπηρεσιακό παράγοντα του υπουργείου στον οποίο η φοιτήτρια είχε κάνει σχετική καταγγελία. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό».