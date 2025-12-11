«Νομίζω ότι η μαζικότητα των κινητοποιήσεων δείχνει το μέγεθος του προβλήματος και γι’ αυτό θα πρέπει όλοι με σεμνότητα να προσεγγίσουμε τον αγροτικό κόσμο, να ακούσουμε τα προβλήματά του και να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Αλλά χρειάζεται υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές και οι ίδιοι οι αγρότες να περιφρουρήσουν τον αγώνα τους που αμαυρώνεται από συμπεριφορές όπως τα αποτρόπαια συμβάντα που είδαμε στην Κρήτη», σημείωσε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας 93,6 FM.

Ακολούθως, επισήμανε ότι «διαμορφώνεται απ’ ό,τι καταλαβαίνω μία εκπροσώπηση των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή την ώρα στα μπλόκα για να διατυπώσουν τα αιτήματά τους. Από τη στιγμή που θα διατυπωθούν, να είστε σίγουροι ότι και ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και γενικότερα η κυβέρνηση θα δείξει τη δέουσα σοβαρότητα στην εξέταση και την αντιμετώπισή τους και έχει δώσει, νομίζω, δείγματα γραφής. Οι καλόπιστοι ακροατές μας γνωρίζουν ότι, εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ο ΕΛΓΑ έχει επιστρέψει πολλαπλάσια ως αποζημιώσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από αυτά που λαμβάνει ως ασφάλιστρα. Δείγματα γραφής αποτελούν και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας, οι παρεμβάσεις στον τομέα της φορολογίας και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, που αφορά επίσης αγρότες και κτηνοτρόφους που μένουν στην ελληνική περιφέρεια».

Ο γ.γ. της Κ.Ο. της Ν.Δ., απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους σύγκλισης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την Παρασκευή, ξεκαθάρισε ότι «είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού. Πάντοτε γίνεται μία συνεδρίαση πριν από την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού. Θα είναι, όμως, μία συνεδρίαση που θα υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές να τοποθετηθούν, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους ή να μεταφέρουν ζητήματα που θεωρούν ότι θα πρέπει να ακουστούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Έτσι κι αλλιώς, η πόρτα του πρωθυπουργού είναι ανοιχτή για τους βουλευτές, δέχεται σε τακτά διαστήματα βουλευτές οι οποίοι του θέτουν τα ζητήματα των περιφερειών τους».

Αναφερόμενος στη ζωονόσο της ευλογιάς είπε ότι «πέρασα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αντιμετώπισα ευλογιά. Όταν ζήτησα να με ενημερώσουν από τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, μου είπαν ότι η ασθένεια μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ότι όπου χτυπήσει για έξι μήνες δεν μπορεί να ανασυσταθεί κοπάδι, ότι πρέπει να θανατωθούν όλα, ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «το πρόβλημα με την ευλογιά έχει και άλλες παρενέργειες. Είναι οι αγρότες παραγωγοί ζωοτροφών, αυτοί που παράγουν τριφύλλια και οι οποίοι βρέθηκαν στην περίμετρο, στη ζώνη του εμπάργκο των περιορισμών κινήσεων, λόγω της ζωονόσου της ευλογιάς. Δεν μπόρεσαν να πουλήσουν τη σοδειά τους. Για όλους αυτούς θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα. Ήδη, τα είχαμε θέσει όλα αυτά τα ζητήματα το προηγούμενο διάστημα στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».