Μετά τον Μπριν Ταϊρί ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην απόκτηση και του Τίμι Άλεν, με την Τράπανι, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, να ανακοινώνει επισήμως τη μεταγραφή του.

Τρία ονόματα είχε σημειωμένα ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, στο χαρτάκι που κρατούσε στο πίσω μέρος του κινητού του τηλεφώνου κατά την άφιξή του στο γήπεδο, την Τετάρτη (10/12), για το παιχνίδι με την Πριεβίντζα.

Το πρώτο ήταν αυτό του Ταϊρί που ανακοινώθηκε από τον «δικέφαλο του βορρά» και το δεύτερο ήταν αυτό του Άλεν, ο οποίος επίσης θα φοράει τα ασπρόμαυρα πλέον καθώς η Τράπανι επισημοποίησε τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Ο Άλεν μεταγράφεται στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Η Τράπανι Σαρκ, ικανοποιώντας την επιθυμία του παίκτη να μεταγραφεί στην ελληνική ομάδα, ευχαριστεί τον Τίμοθι Άλεν για τους υπέροχους μήνες που πέρασαν μαζί και του εύχεται το καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του», ανέφεραν οι Ιταλοί.

Απομένει, πλέον, να φανεί αν θα αποκτηθεί και ο τρίτος παίκτης που είχε σημειώσει στο χαρτάκι ο Μυστακίδης, ο Μπέβερλι, με την ενίσχυση του ΠΑΟΚ να συνεχίζεται.