Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης πήγε για πρώτη φορά στο γήπεδο ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να παρακολουθήσει τον αγώνα με την Πριέβιτζα στο FIBA Europe Cup και με ένα χαρτάκι που είχε στο κινητό του τηλέφωνο αποκάλυψε τις πρώτες μεταγραφές.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό κατά την άφιξή του στο PAOK Sports Arena, με τους δημοσιογράφους να περιμένουν τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεταβίβαση των μετοχών.

Ο Μυστακίδης ετοιμάζεται για πολύ δυνατή είσοδο στον κόσμο του μπάσκετ καθώς ανακοινώθηκε πως θα καλύψει εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατ. ευρώ, κατά την άφιξή του στο γήπεδο όμως είχε και ειδήσεις… πριν καν μιλήσει.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας κρατούσε το κινητό τηλέφωνο και στο πίσω μέρος είχε ένα χαρτάκι, στο οποίο είχε σημειώσει τρία ονόματα: Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι. Ο πρώτος έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΚΑΕ και όπως όλα δείχνουν οι άλλοι δύο θα είναι οι επόμενες μεταγραφές που θα γίνουν.