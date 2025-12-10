Με ενθουσιασμό έγινε δεκτός στο γήπεδο του ΠΑΟΚ ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος θα παρακολουθήσει τον αγώνα με την Πριεβίτζα για την 1η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Ο «δικέφαλος του βορρά» μπαίνει σε μια νέα εποχή έχοντας πλέον έναν πανίσχυρο οικονομικά ιδιοκτήτη, ο οποίος πήγε στο PAOK Sports Arena για να δει από κοντά τον αγώνα της ομάδας με την Πριεβίτζα.

Ο Μυστακίδης έγινε, όπως είναι λογικό, δεκτός με ενθουσιασμό και ήταν φανερά ευδιάθετος, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ -και όχι μόνο- να περιμένουν με αγωνία τις πρώτες του δηλώσεις ως νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.

Νωρίτερα η ΚΑΕ επισημοποίησε την πρώτη μεταγραφή της εποχής Μυστακίδη, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μπριν Ταϊρί.